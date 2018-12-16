إيطاليّة تحول الخطوط العربية إلى لوحات فنيّة

هسبريس - د.ب.أ

تستضيف مدينة أسوان، في صعيد مصر، معرض "خطوط عربية" للفنانة التشكيلية الإيطالية أنتونيلا ليوني، ويقام بقصر الثقافة ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل.

ويضم المعرض مجموعة لوحات تستعرض فيها انتونيلا ليوني مهاراتها وقدراتها الفنية فى تطويع حروف الخط العربي، وتحويلها إلى لوحات فنية مبهرة.

وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة مهرجان طيبة للفنون، إن انتونيلا ظاهرة فنية متفردة، كونها باتت تنافس أبرز فناني الخط العربي بأعمالها ولوحاتها التى سيتاح لجمهور مدينة اسوان، وضيوفها من سياح العالم رؤيتها للمرة الأولى.

أنتونيلا ليوني، أكاديمة إيطالية، حصلت على الدكتوراة فى الفنون الإسلامية التي درستها واطلعت على بصماتها في المتحف البريطاني، ثم جاءت إلى القاهرة للدراسة في أكاديمة الخطوط العربية.

وجذبت الزخرفة الإسلامية وخطوط المصاحف الفنانة التشكيلية الايطالية خلال دراستها للحضارة والفنون الإسلامية بلندن، فقررت دراسة اللغة والخطوط العربية، وتمكنت من إكتساب حرفيات وفنون الكتابة العربية بخطوط مختلفة، وصارت أحد الأسماء المعروفة بين الخطاطين بمصر وبلدان المنطقة العربية.

وشاركت انتونيلا ليوني بلوحاتها في العديد من المعارض في بيت الأمير طاز ودار الأوبرا المصرية، والمركز الثقافي الإيطالي فى القاهرة، ثم قاعة المعارض بقصر ثقافة مدينة الأقصر، ثم ابوظبي وأخيرا في أسوان.