وزارة الثقافة والاتصال تزيد دعم الإنتاج السينمائي

هسبريس من الرباط

أقدمت وزارة الثقافة والاتصال ـ قطاع الاتصال ـ على الرفع من قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، بنقل المبلغ المخصص لذلك من 46 مليون درهم خلال سنة 2017، إلى 75 مليون درهم برسم سنة 2018، "وذلك بناء على برنامج دقيق وفعال، بالرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل صندوق دعم الإنتاج السينمائي".

وأعربت الوزارة في بلاغ صادر عنها عن عزمها تطوير تصــورها الاســتراتيجي "الذي يروم تعزيز دعــم الانتاجات السينمائية الوطنية علــى الأمد البعيــد، نظرا للــدور الحيــوي الـذي تلعبـه السينما الوطنية فـي تحريـك عجلـة الاقتصاد وفتـح فـرص للشـغل فضـلا عـن تشـجيع الإبداع وتعضيــد الهويــة الثقافيــة المغربيــة".

وأوضحت أن هذه الزيادة "تأتي في إطار الجهود الرامية إلـى النهوض بقطـاع السينما وجعله رافعــة مــن رافعــات التنميــة باعتباره عنصرا من عناصـر التنميـة الشـاملة، وتبعا لمخططها العملي والتنفيذي الهادف إلى الرفع من جودة الإنتاج عبر دعم الإنتاج السينمائي الوطنــي كمــًّا وكيفــا وتيسير سبل ترويجــه الداخلــي وإشـعاعه الخارجـي".