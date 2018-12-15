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الرئيسية | فن وثقافة | وزارة الثقافة والاتصال تزيد دعم الإنتاج السينمائي

وزارة الثقافة والاتصال تزيد دعم الإنتاج السينمائي

وزارة الثقافة والاتصال تزيد دعم الإنتاج السينمائي
هسبريس من الرباط
السبت 15 دجنبر 2018 - 14:10

أقدمت وزارة الثقافة والاتصال ـ قطاع الاتصال ـ على الرفع من قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، بنقل المبلغ المخصص لذلك من 46 مليون درهم خلال سنة 2017، إلى 75 مليون درهم برسم سنة 2018، "وذلك بناء على برنامج دقيق وفعال، بالرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل صندوق دعم الإنتاج السينمائي".

وأعربت الوزارة في بلاغ صادر عنها عن عزمها تطوير تصــورها الاســتراتيجي "الذي يروم تعزيز دعــم الانتاجات السينمائية الوطنية علــى الأمد البعيــد، نظرا للــدور الحيــوي الـذي تلعبـه السينما الوطنية فـي تحريـك عجلـة الاقتصاد وفتـح فـرص للشـغل فضـلا عـن تشـجيع الإبداع وتعضيــد الهويــة الثقافيــة المغربيــة".

وأوضحت أن هذه الزيادة "تأتي في إطار الجهود الرامية إلـى النهوض بقطـاع السينما وجعله رافعــة مــن رافعــات التنميــة باعتباره عنصرا من عناصـر التنميـة الشـاملة، وتبعا لمخططها العملي والتنفيذي الهادف إلى الرفع من جودة الإنتاج عبر دعم الإنتاج السينمائي الوطنــي كمــًّا وكيفــا وتيسير سبل ترويجــه الداخلــي وإشـعاعه الخارجـي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - choukri السبت 15 دجنبر 2018 - 14:41
pourquoi l'argent de la pêche maritime qui est donné par les européens n'est réservé pour la fabrication des chalutiers alors que l'argent des contribuables est donné gratuitement à des acteurs et des producteurs de cinéma pour encore une fois les films seront achetés par la télévision c'est du gaspillage de l'argent public alors que les hôpitaux ont un seul scanner qui est toujours en panne avec cette somme de 75 millions de dirhams on peut acheter 22
scanners
bien sur c'est Maroc
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2 - اظن السبت 15 دجنبر 2018 - 14:44
أظن أن السينما قطاع منتج لا يحتاج إلى دعم بل أكثر من ذلك يجب عليه أداء الضرائب لمصلحة الدولة. أما الدعم كان بالأحرى أن يوجه إلى قطاع التعليم و الصحة.
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3 - مغربية السبت 15 دجنبر 2018 - 14:46
على دوك الافلام و المسلسلات الحامضة .شوفو المال العام فين تيخسروه
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