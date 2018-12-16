خبراء يلامسون غزارة عطاءات عباس الجراري

هسبريس ـ و.م.ع

انكب أكاديميون وباحثون، في ندوة بالرباط، على مقاربة إسهامات وأعمال الدكتور عباس الجراري في التراث والسياسة وعلم الكلام. وأكد المتدخلون خلال جلسة علمية في إطار ندوة حول "قيم النهوض الحضاري للعالم الإسلامي من خلال آثار الدكتور عباس الجراري"، نظمتها منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار، وجمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، أن الأستاذ عباس الجراري خاض ويخوض في كتاباته في كل ما يتعلق بالسياسة والموضوعات الكلامية والنبش عن أصول ومكونات التراث، وعلى رأسها فن الملحون، إذ أخذ على عاتقه مسألة التأصيل لكل المواضيع التي تهم البلد والأمة .

وتطرق أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالرباط ابراهيم بورشاشن، في مداخلة حول موضوع "الأستاذ عباس الجراري متكلما"، إلى الموضوعات الكلامية التي دافع الجراري عنها مزاوجا بين العقل والنقل، سواء كانت الموضوعات تنتمي إلى علم الكلام القديم مثل مسألة التوتر بين العقل والإيمان، إذ انتصر إلى الأشعرية حين يوظف حججها في الدفاع عن العقائد، مع سعة فكر في اعتبار رأي المخالف وتقدير الظروف والسياقات، كما يبدو في تأريخه للحضور الكلامي في المغرب.

وأضاف المتحدث أن الدكتور الجراري ينافح عن مبادئ المدينة المغربية وعن قيم المدينة الحديثة، ويسعى إلى التوفيق بينهما، متسلحا بمناهج المتكلمين وطرائقهم في التعبير، وزاد: "الروح الكلامية عند الجراري هي روح توفيقية منافحة عن المبادئ ضد الإنكار والشبه؛ قد تقول أحيانا بأسبقية العقل على النقل، فيتخذ من مكاسب العقل الحديث منطلقا يدافع عنها بالمعقول والمنقول، مثل دفاعه عن التعايش والحداثة، وقد تقول أحيانا بأسبقية النقل على العقل، مثل دفاعه عن الدين واللغة العربية، ولكنه في كل ذلك وفي لإسلام متنور يعيش عصره بأصوله الثابتة".

من جانبه، توقف أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بأسفي منير البصكري عند تراث فن الملحون في القراءات الإبداعية عند الدكتور عباس الجراري، مؤكدا مدى تمسكه بالهوية والذات والشخصية المغربية، ومبرزا أن هذا كان منطلقه في تناول التراث والفكر والهوية، حيث انبرت جهوده إلى البحث في الملحون وفق منهج ورؤية علميين ودقيقين ودراسة جادة تناولت هذا التراث بالجمع والتدوين والوصف والتصنيف والتحليل.

وأشار المتدخل إلى أنه تم إدخال فن الملحون إلى رحاب البحث العلمي الجامعي على يد الأستاذ الجراري بفضل اهتمامه وعنايته بشعر الملحون، وهو شق من الأدب المغربي، بعد صراع طويل مع نخبة معترضة، إذ كان من أوائل من شجعوا الطلبة على البحث في أدب الملحون تقديرا منه لهذا الفن، واعتزازا بتراث بلده وثقافته وفكره، مؤكدا أنه لولا الجهود الحثيثة التي بذلها الأستاذ الجراري لكان هذا التراث مهددا بالضياع والمسخ والتزييف والتشويه.

أما الدكتور عبدالحق عزوزي، وهو أستاذ جامعي في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، فقد تناول موضوع "المنظور السياسي في أعمال الأستاذ عباس الجراري"، واعتبر أن الجراري عندما يصف الدولة بالإسلامية فهو يعني بذلك إقامتها على مرجع الإسلام بكل ما فيه من نصوص شرعية وما معها من قيم ومقومات، منها يتشكل نظام الدولة، مهما يكن الإطار المدني لهذا النظام، طالما أنه يستمد هويته من تلك النصوص وهذه القيم والمقومات.

وأبرز عزوزي أن العلامة عباس الجراري إذا كان قد ميز في كتاباته المتعددة بين النظام الديني والمدني، فلأنه يقصد بالديني ذلكم الذي لا يبعد الدين عن شؤون الحياة العامة، بل يجعله متحكما فيها، مشيرا إلى أن الجراري يبرز بجلاء بعض الأنظمة التي تتنافى مع الحكم في الإسلام، سواء ما كان منها معروفا في القديم أو في المرحلة الحديثة كالتيوقراطية، والأوليكارشية والعلمانية؛ إذ إن الإسلام كما يكتب العلامة لم يحدد نظاما معينا ومفصلا للحكم، ولكنه وضع مبادئ وأصولا، ورسم خطوطا عامة ترك للمسلمين أن ينطلقوا منها ويفرعوها لاختيار ما يوافق عصورهم وبيئاتهم وما لهم فيها من حاجات.

ويرى الأستاذ عزوزي أن قيام دولة على مرجعية إسلامية لا يعني بالنسبة لعباس الجراري أن الأحكام والتشريعات التي تصدر عنها تكتسي طابعا إلهيا مقدسا كما يتصور في النظام التيوقراطي، ولكنها مجرد اجتهادات إنسانية، مبنية على فهم النصوص، لافتا إلى أن الجراري يعتبر العوامل السياسية متداخلة مع سائر مجالات الحياة، والتي يجب إيجاد حلول ناجحة لها، اعتمادا على الثوابت الشرعية، لكن برؤية وسطية ومنظور معتدل.

يشار إلى أن أشغال هذه الندوة، التي نظمت على مدى يومين، تناولت عدة مواضيع، منها على الخصوص "روافد بناء الإنسان في أعمال الدكتور عباس الجراري"، و"ثقافة التنمية في آثار الأستاذ عباس الجيراي"، و"قيم المواطنة في آداب عباس الجراري"، و"البناء الهوياتي عند الدكتور عباس الجراري"، و"المقاربات الجرارية لمواجهة التحديات الحضارية"، و"التراث بين الأصالة والحداثة عند عباس الجراري".