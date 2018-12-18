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الرئيسية | فن وثقافة | شكاوى التعويضات تلاحق أغنية "الغزالة زاكورة"

شكاوى التعويضات تلاحق أغنية "الغزالة زاكورة"

شكاوى التعويضات تلاحق أغنية "الغزالة زاكورة"
هسبريس - وائل بورشاشن
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 12:10

إثر إطلاق أغنية الفنان المغربي نعمان لحلو الجديدة "الغزالة زاكورة"، اشتكى أحد المشاركين فيها من عدم توصّله بمستحقّاته المترتّبة عن المساهمة في مقطعها الصوتي، والمشاركة في أحد مقاطعها المصوّرة، واصفا الأمر بـ"النصب والحيف والظلم الكبير".

وقال محمد لعكيدي، شيخ فن الرسمة بزاكورة، والذي يرد اسمه في لائحة المشاركين في الأغنية، إنه رغم مطالبته بحقّه، وبعقد موقَّع أو شيك خلال تصوير الأغنية، إلا أنه لم يتوصّل بأي شيء، ونُشِرت الأغنية دون تمكينه من مستحقاته.

وتحدّث شيخ فن الرسمة بزاكورة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تنقّله من زاكورة إلى مدينة الدار البيضاء من أجل تسجيل جزء من الأغنية بصوته، ثم تصوير مقطع يظهر في "فيديو" الأغنية بزاكورة، دون تعويضه.

وتساءل لعكيدي مستنكرا: "هل يعتبر هذا عدلا في دولة الحق والديمقراطية؟"، مضيفا أن كلّ ما يطالب به هو حقُّه؛ لأن الأغنية تحقّق أرباحا، وستحقّق أرباحا أكبر بعد شرائها من طرف القنوات التلفزية، وبثها في الإذاعات، دون أن يتوصّل حتى بمستحقّاته بناء على عمله.

تجدر الإشارة إلى أن نعمان لحلو بث نهاية الأسبوع الماضي أغنيته الجديدة المعنونة بـ"الغزالة زاكورة"، والتي تتغنّى بإقليم زاكورة المغربي، وجمال واحاته، وكثبانه الرملية، ومآثره التاريخية، وتاريخه الغني، مع إشارة إلى حيوانه المنقرض، "الغزال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - said الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 12:29
في كل الميادين النصب موجود . السنة الماضية اعطيت دروس في كلية العلوم بسطات لم اتوصل بمستحقاتي الى الان. ولكن غدا يوم القيامة ساطلب الثمن الذي اريد : اخذ كل حسناته واعطيه كل سيئاتي والسلام
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26
2 - koujane doral الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 12:44
يتكلم عن مستحقات عمله و كأنه كان يحمل أكياس القمح أو كان يسوق الحافلة أو كان يدفع الشاريو سير حشم شويا كثرة الأمية
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-71
3 - hajjaj الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:41
سبحان الله في هده البلادالكل همهم المال والسلطة
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