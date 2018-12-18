مركز "عناية" يكرم بن الوليد في الأيام الفلسفية

هسبريس من الرباط

نظم مركز عناية "الأيام الفلسفية الأولى بمراكش"، بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش ومؤسسة ابن عباد التأهيلية، توّجها، أمس، بتكريم الأكاديمي الناقد يحيى بن الوليد، بعد مداخلات قام بإدارتها وتسيير قواطعها الباحث حسن أوزال، تقاطعت فيها الشهادة في حق المحتفى به كما وقع مع سرديات الباحث والناقد ادريس كثير في تجسيد لعلاقة امتدت في الزمن وتقاربت في أفق سيرورتها وامتزاجها بالمحبة الأدبية ولقاءات الفكر والفلسفة.

وبعدما فكّك الباحث ادريس كثير مسار يحيى بن الوليد، قال يحيى إنه "يرابط على مقربة عميقة من قراءة التاريخ، وهو سعيد جدا باكتشافاته الإبداعية في حقول ينتمي إلى حدودها العقلية والتاريخية"، معولا على السيرورة الإيجابية، ومحاورا "ذلك العقل المصغي لبناء النظريات انطلاقا من قناعات ومعارف وتأسيسات عقلانية حرة ومحاربة".

وأضاف يحيى، خلال فعاليات تكريمه من قبل مركز عناية، أن "الثقافة الخالصة هي البهاء اللانهائي الذي يوقظ في الحواس الشعور بالانتماء لوجود عادل وأمين، نخوض فيه معارك الصمود وغوايات التحرر من قيود الصمت واللامعنى"، فيما عبر بن الوليد عن "اعترافه بوجود عوائق لفهم الثقافة ومآلاتها وحدودها وتحققها على أرض الحياة"، داعيا إلى "جعل الفعل الثقافي رسالة وحياة وقدرة على الحوار ومراكمة الانتصارات".

المفكر والكاتب عزيز بومسهولي خاط بعض معالم الاختيار والتجاسر في كتاب يحيى بن الوليد الغاضب "أنماط المثقفين العرب وأدوارهم وتشظياتهم"، متحققا بين بسط علاقة الفهوم الشائكة بالثقافة وأدوارها ومسوغات تمثلاتها، في ظل غياب رسل أصفياء منخرطين في إشاعتها، منشغلين بتقريبها للقراء والمنصتين والحالمين بيوتوبياها، وقيمها الاستيتيكية الواعية بالوجود والكينونة.

المداخلة الأخيرة التي أمضاها الباحث والإعلامي عبد الصمد الكباص، لروح كتاب يحيى بن الوليد "التراث.. الفكر والقيمة: عن محمد عابد الجابري ونقاده"، قارب من خلالها معظم معالم المتن واتساقه مبنى ومعنى، مبرزا "جدارة الباحث يحيى في تقريض جدلية نقد النقد وتعليلها بمشكلات التأويل وفلسفة الاختلاف واقتدارية إفراز إبستمولوجية تشييدية مضادة قادرة على التفاعل والانفعال".

يشار إلى أن الندوة التي حضرها ثلة من مثقفي المدينة الحمراء وإعلامييها ونخبة من طلبة الجامعة، فتحت أبواب النقاش الذي احتدم في الماهيات الفلسفية وجسور الامتداد فيها وبها، فيما قام رئيس مركز عناية في ختام اللقاء بتكريم ضيف الأيام الفلسفية الأولى بمراكش الأستاذ يحيى بن الوليد، ضاربا موعدا جديدا مع دورة أخرى من أيام الفلسفة العام المقبل.