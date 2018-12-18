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الرئيسية | فن وثقافة | منتدى في بيروت يكرّم نبيلة منيب ومَعَن بشور

منتدى في بيروت يكرّم نبيلة منيب ومَعَن بشور

منتدى في بيروت يكرّم نبيلة منيب ومَعَن بشور
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:52

كانت نبيلة منيب على موعد مع مبادرة تكريم في بيروت، بمناسبة الدورة السنوية السادسة لمنتدى عبد الرحمان النعيمي الفكري، حيث تسلمت درع التكريم من إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي في البحرين، إلى جانب تكريم مَعَن بشور من المشرق.

وقدمت نبيلة منيب، التي كانت ضيف شرف المنتدى، المحاضرة الافتتاحية حول موضوع "أفق المساواة في النوع الاجتماعي العربي".

والتقت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد وفودا عن القوى الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها قيادات في الجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما التقت ممثلين عن القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية، إضافة إلى لقاء جمعها بعدد من الشخصيات المغاربية الحاضرة في بيروت بمناسبة معرض الكتاب السنوي هناك.

يشار إلى أن المنتدى الفكري السنوي يحمل اسم الناشط السياسي البحريني عبد الرحمان النعيمي (أبو أمل)، الحائز على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1966.

ويعتبر النعيمي من أشهر الشخصيات في الخليج العربي؛ إذ تعرض للاعتقال بعد الإضراب الشهير لعمال الكهرباء، واضطر بعدها إلى مغادرة البحرين نهاية العام 1968 طيلة ثلاثة وثلاثين عاماً، بسبب مشاركته في ثورة ظُفار في سلطنة عُمان، ولم يرجع إلى بلده إلا بعد العفو العام الصادر مطلع 2001.

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