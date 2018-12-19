المركز الدولي لخدمة العربية يكرم العلاّمة بلقزيز‎

هسبريس من الرباط

ينظم المركز الدولي لخدمة اللغة العربية بمراكش، بتنسيق مع مختبر مناهج البحث في اللغة العربية واللغات بكلية اللغة العربية بمراكش، ندوة علمية وطنية احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية وتكريما للعلامة محمد بن عبد الجليل بلقزيز تحت عنوان "العبقرية المغربية في خدمة اللغة العربية".

الندوة، التي ستنظم يوم غد الخميس المقبل بمدرج الشرقاوي ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، سيديرها مولاي المامون المريني وسوف يفتتحها الدكتور عبد الجليل هنوش بمداخلة بعنوان "طريقة التأثيل عند العلامة محمد بلقزيز"، ثم الدكتور محمد أمنزوي بمداخلة بعنوان "أهمية المكتبة العربية في تطوير اللغة العربية".

وستتواصل فقرات الندوة بمداخلة الدكتورة فاطمة السلامي بعنوان "لغة التعليم وتعليم اللغة.. مظاهر الاختلال"، ثم الدكتور أنس وكاك بمداخلة بعنوان "أبو عبد الله محمد بن عتيق التجيبي اللاردي وكتابه الدرر المكللة في الفرق بين الحروف المشكلة.. تعريف بالمؤلف وقراءة في المؤلف"، ثم سيتحدث الدكتور مولاي البشير الكعبة بمداخلة بعنوان "جهود العلامة محمد بلقزيز في خدمة اللغة العربية".

الموعد يشهد، أيضا، مداخلة للدكتورة مليكة ناعيم بمداخلة بعنوان: "دور التأثيل والبهرزة في حماية اللغة العربية، قراءة مشروع العلامة محمد بلقزيز"، ثم الدكتورة فاطمة حرار بمداخلة بعنوان "الفصحى والعامية المغربية.. بعض مظاهر التفاعل لخلق أدبيات التواصل"، وسيختتم هذه الجلسة الأستاذ محمد أيت أعزي بمداخلة بعنوان "جهود السوسيين في الدفاع عن اللغة العربية.. العلامة المختار السوسي أنموذجا".

وستلي هذه الجلسة، وفق المنظمين، جلسة ثانية خاصة بالشهادات والقصائد، وسيدير دفتها الدكتور عبد الجليل هنوش، وستعرف مشاركة كل من الدكتور محمد عز الدين المعيار الإدريسي والأستاذ أحمد متفكر والدكتور محمد الطوكي والدكتور مولاي رشيد العلوي. وستنتهي هذه الندوة بوقفة تكريم للمحتفى به يلقي فيها العلامة محمد بن عبد الجليل بلقزيز كلمة بهذه المناسبة.