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كُتّاب وآراء
بشرائيل الشاوي تمثل الرابطة العربية بأوروبا
اختيرت الشاعرة بشرائيل الشاوي لتمثيل الرابطة العربية للآداب والثقافة، الكائن مقرها بالعراق، بعموم القارة الأوروبية.
وتقلت الشاعرة المغربية رسالة تكليف من الرابطة العربية للآداب والثقافة، حيث تم اختيارها من طرف رئيس الرابطة، محمد الحافظ، لتمثيل الرابطة بعموم أوروبا، تماشيا مع سياسات انفتاحها على أكبر عدد من الأدباء والمثقفين العرب، خاصة المقيمين بأوروبا.
ويهدف التوجه الجديد إلى التعريف بإبداعات الأدباء والمثقفين وربط علاقات مع المبدعين من أوروبا، لتسليط الضوء على الآداب والثقافة العربية بالخارج.