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الرئيسية | فن وثقافة | امحيمدات يفتتح معرضه الفوتوغرافي في الرباط

امحيمدات يفتتح معرضه الفوتوغرافي في الرباط

امحيمدات يفتتح معرضه الفوتوغرافي في الرباط
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 17:15

احتضن المسرح الوطني محمد الخامس، مساء أمس الإثنين، حفل افتتاح معرض "قصبات المغرب.. سحر وجمال التاريخ"، الذي أنجزه الفنان الفوتوغرافي حمزة امحيمدات، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال.

المعرض فوتوغرافي الذي التقط صوره الفنان الشاب بعين فنية تميط اللثام عما لا يعرفه الجمهور الواسع من جمالية القصبات كتراث مادي غني وموحي وجميل، حضر افتتاحه العديد من عشاق الصورة الفوتوغرافية الفنية، يتقدمهم مسؤولون بالسفارتين الفلسطينية والسعودية بالرباط والفنان محمد الجم، الذين قدم لهم حمزة امحيمدات العديد من الشروحات حول اللوحات الفنية الفوتوغرافية المعروضة في أحجام مختلفة، على نغمات موسيقية موحية.

ويتميز هذا المعرض الذي يضم 32 صورة من أحجام مختلفة، بتيمته الموضوعاتية التي تتمحور حول جانب مهم من الرصيد الأثري المغربي هو القصبات.

يأتي هذا المعرض ثمرة مشروع طموح للفنان دعمته وزارة الثقافة، من خلال زيارة وتصوير ثماني قصبات هي "أيت بن حدو"، "تاوريرت"، "المهدية"، "الوداية"، "أمركو"، "تادلة"، "بولعوان"، و"الصويرة-القديمة"، ليتيح لزواره إمكانية نادرة لإعادة اكتشاف جمال وتفرد قصبات المغرب المتنوعة والمتباعدة في خريطة البلاد، كما يضع أيضا بين أيدهم كتابا فاخرا بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية، للتعريف بتاريخ هذه القصبات وخصائصها ومميزاتها.

يذكر أن حمزة امحيمدات ينتمي إلى الجيل الجديد من الفنانين الفوتوغرافيين المغاربة، ولد سنة 1993 بمدينة سلا، نشر صوره بعدد من الجرائد والمجلات والمواقع في وقت مبكر من شبابه، نظم عددا من المعارض وشارك في عدة تظاهرات مغربية وعربية، كما حصل على الرتبة الثانية في منتدى الخيمة العمانية سنة 2011، وعلى المرتبة الأولى في مسابقة الحدائق العجيبة بسلا سنة 2012، وعلى ميداليتين ذهبيتين RISING STAR من الموقع PIXOTO سنة 2013، وعلى المرتبة الأولى في المسابقة الوطنية للتصميم والتصوير الفوتوغرافي بطنجة سنة 2014، كما تم اختياره ضمن معرض الخمس الأوائل في المسابقة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي المنظم من طرف وزارة الثقافة بالرباط سنة 2015.

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