نعمان لحلو ينفي إنتاج "الغزالة زاكورة" بالاستغلال

هسبريس - وائل بورشاشن

نفى نعمان لحلو، الفنان المغربي، صحة ما ورد من اتهامات في مقطع مصوّر لمحمد لعكيدي، شيخ فن الرسمة بزاكورة، اشتكى فيه من عدم توصّله بمستحقّاته المترتّبة عن المساهمة في المقطع الصوتي لأغنية "الغزالة زاكورة"، والمشاركة في أحد مقاطعها المصوّرة.

ووصف لحلو ما فعله العكيدي بـ"الابتزاز الرخيص"، نافيا أن تكون له علاقة بالموضوع، "لأن هناك جهة منتجة هي المجلس الإقليمي لزاكورة، وشركة منتجة منفذة"، مضيفا أن "ساحته نقية كما يشهد على ذلك مساره ومن عملوا معه من موسيقيين"، ومعاهدا بأنها "ستبقى كذلك".

واستعرض الحلو حيثيّات "فرض الشيخ عليه من أجل غناء الكورال"، موضّحا أنه أُرسل إلى الدار البيضاء، وغنى مقطعا صغيرا تقاضى أجرا عليه بقيمة خمسة آلاف درهم، وأخذ مقدّراته، ثم "بعد سنة، عندما خرج المقطع المصوَّر بدأ في المساومة وطالب بـ20 مليونا"، على حد قول نعمان لحلو.

ونصح الحلو شيخ فن الرسمة بزاكورة بالتوجه إلى القضاء؛ لأنه إذا كان له حق فسيتم إنصافه في حال لم تعطه الجهة أجره، ثم استدرك: "وإذا لم يكن الأمر كذلك فسيُعاقب لأنه يشَهّر بالناس ويمتهن الابتزاز الرخيص".

وقد اشتكى في وقت سابق محمد لعكيدي، شيخ فن الرسمة بزاكورة، من أنه رغم مطالبته بحقّه، وبعقد موقَّع أو شيك خلال تصوير الأغنية، إلا أنه لم يتوصّل بأي شيء، ونُشِرت أغنية "الغزالة زاكورة" دون تمكينه من مستحقاته.

وتحدّث شيخ فن الرسمة بزاكورة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تنقّله من زاكورة إلى مدينة الدار البيضاء من أجل تسجيل جزء من الأغنية بصوته، ثم تصوير مقطع يظهر في "فيديو" الأغنية بزاكورة، دون تعويضه، مطالبا بـ"حقّه؛ لأن الأغنية تحقّق أرباحا".

تجدر الإشارة إلى أن أغنية جديدة للفنان المغربي نعمان الحلو عمّمت، في نهاية الأسبوع الماضي، بعنوان "الغزالة زاكورة"؛ تغنّت بجمال المنطقة وتاريخها وحسن أخلاق ساكنتها.