"أحاديث من باب مرشان" .. مرويات طنجاوية تطلّ من قلب التشيك

هسبريس – عبد الواحد استيتو

"شاء الله أن نرى النور بطنجة الخير، وأن يكون بها مسقط الرأس ومنقطع السرّة، ثم الختان. أدركنا ما تبقّى من جمال ذلك (الخال على صفحة وجه العالم) كما كان يصف ذات يوم ابن بطوطة وباقتضاب بليغ حينما كان يسأل عن وصفه لطنجة خلال رحلاته".

بهذه الكلمات يقدّم الدكتور حمزة المساري، ابن مدينة طنجة المقيم بدولة التشيك، مروياته الموسومة بـ "أحاديث من باب مرشان".

المساري من مواليد مدينة طنجة سنة 1964، درس بمؤسسات المدينة وتدرج فيها إلى غاية الحصول على الإجازة في اللغة الإسبانية وآدابها بتطوان. انتقل سنة 1996 إلى دولة التشيك حيث حصل على الماستر في التخصص نفسه من جامعة أسطرابا، قبل أن يعمل أستاذا بالجامعة ذاتها.

حصل حمزة المساري على دكتوراه الدولة من كلية الآداب والفلسفة بجامعة مدينة "برونو"، ويشتغل حاليا مدرسا بكلية العلاقات الدولية قسم اللغات والثقافات بجامعة "مينديلوبا".

"أحاديث من باب مرشان" مؤلّف نوستالجي يأبى صاحبه إلا أن يصنّفه في جنسٍ خاصّ اختار له اسم "مرويّات"، رافضاً أن يتجاسر ويتطاول على أي جنس آخر ما دام يعتقد أن ما كتبه في الأخير هو عبارة عن "مرويات" فعلا.. لا أقلّ ولا أكثر.

يستحضر المساري، بأسلوب جزل أنيق، الشخوص والأمكنة والأحداث التي عايشها في طفولته، مازجاً ذلك بكثير من الحنين الذي تلمسه بين ثنايا حروفه وهي تعانق مرويّاته.

يقول الدكتور محمد المسعودي عن المؤلف: "من مضارب الحكي أقبل علينا رجل بهي الطلعة، وسارد طنجاوي فذ، إنه الدكتور حمزة المساري الذي يأبى إلا أن يسمي ما يكتبه (مرويات)، ولا يضعه تحت أي مسمى آخر من مسميات النقد الأدبي، وهو الرجل العليم بالنقد الأدبي وأعرق مدارسه وأهمها في أوروبا الشرقية".

ويضيف المسعودي أن "المساري لا يدعي أنه يكتب رواية أو قصة أو محكيات، إنما يصر على أن ما يكتبه مرويات. وهي فعلا مرويات فاتنة تصول وتجول بين أماكن ووقائع متنوعة ومتعددة، وتتحدث عن شخصيات ونماذج إنسانية فريدة، على نسق جديد، وفي إهاب فني ينتصر إلى منطق الرواية الشفهية".

ومن أجواء المرويات، نقرأ للمساري مقطعا بعنوان "عاشورا، عاشورا، والقنادل مشعولة"، يقول فيه "نوض أ الراجل.. ها الرغايف والحريرة غايبردو.. هكذا أيقظته زوجته صباحا، مشيرة إلى صينية الفطور، معيبة عليه أن للا عايشة أصبحت ممولة داره وبالامتياز، ليجيبها الزوج: اللي عملت فيا عايسة زاك قليل؟

فتقترح عليه ناصحة إياه وبدلال نسوي ورقة، وهي تستل بعض الخيوط التي علقت، أو خرجت من ثوب جلبابه، بأن يقتني فاكية العاشور لجارته، وعيال زوجته الأولى، مؤكدة على التعيرجات وأكباح والدندلة كي يقمن بالفأل الحسن، كما تقتضي وتستوجب المناسبة".