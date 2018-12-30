محمّد بنطلحة في ضِيافة محمود درويش بالرباط

هسبريس من الرباط

ينظّم بيت الشعر في المغرب، بشراكة مع مُؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، أمْسية الشاعر محمد بنطلحة، ضِمن برنامجه الثقافي والشّعري الموسوم بـ"شُعراء مغاربة في ضيافة محمود درويش".

تنعقد هذه الأمسية مساءَ الخميس 27 دجنبر، بالرواق الفني للمؤسسة، حيث يقدمها الشّاعر جمال الموساوي ويُحْيي فقرتها الموسيقية الفنان كريم فنّيش.

يعدّ محمّد بنطلحة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، "صاحب تجْربة شِعرية خِصبة وثريّة، فعلى مدى أربعة عقُود وهو يُسهِم بانتظام في تغْذية وإثراء المتن الشّعري المغربي بمُقترحات تخييلية وفنيّة جعلت الشعر رهانَه الوحيد، بعيدا عن أيّ اشتراطات أخرى سياسية أو إيديولوجية. كما أنّ تعدّدَ خياراته الثقافية والجمالية وتنوّعَ المرجعيات الفكرية والفلسفية التي تحاورت معها قصيدتُه أهّله دوما ليكُون صوتا مُميّزا في النسيج الشعري المغربي. صوتٌ قادر على الاشتباك مع أسئلة وجُودية تضع الذات الإنسانية أمام استحقاقات مستمرة و لانهائية، يمتزج فيها الكائن بالممكن، التخييلي بالواقعي، المادي بالروحي".

يذكر أن بيت الشعر في المغرب أصدر، سنة 2016 على هامش فوز محمد بنطلحة بجائزة الأركانة العالمية للشعر التي يمنحها بشراكة مع مُؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، الأعمال الشعرية لبنطلحة.