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الرئيسية | فن وثقافة | دعم المهرجانات السينمائية يصل إلى 23 مليون درهم

دعم المهرجانات السينمائية يصل إلى 23 مليون درهم

دعم المهرجانات السينمائية يصل إلى 23 مليون درهم
هسبريس من الرباط
السبت 22 دجنبر 2018 - 21:06

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، عن الرفع من القيمة المخصصة لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية، حيث ضاعفت المبلغ المخصص لذلك من 11 مليون درهم خلال سنة 2017، إلى 23 مليون درهم برسم سنة 2018، "مع مراعاة أولوية تعزيز مهنيتها وتحسين مستوى تنظيمها وضمان حسن توزيعها جغرافيا".

بلاغ صادر عن الوزارة أفاد بأنها تعتزم أيضا "تطوير الهياكل التنظيمية للمهرجانـات السينمائية عبر تجويد آليات الدعم الموجه لها وجعلها أكثر نجاعة، بهدف تطوير جاذبيتها وإشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي، ولضمان اسـتمرارها والرفع مـن مستوى أدائها، بالنظر لدورها الاستراتيجي في تعزيز وإغناء الرصيد الحضاري والثقافي والتراثي والتاريخي للمغـرب، كونها تساهم في استقطاب الآلاف من الزائرين الأجانب والمغاربة سنويا، وبالتالي ترويج الحركة السياحية بالبلاد".

وأوضح البلاغ ذاته أن الرفع من قيمة الدعم "جاء في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة الرامية إلى تثميـن الرصيد الثقافي والفني الوطني"، مضيفا أنه "حرصا منها علـى النهوض بقطاع السينما وتعزيز المخططات الهادفة إلى حسـن تأهيله وتطويـره، تعمل الوزارة على مواكبة وتوفير الدعـم والرعاية اللازمين للمبادرات والتظاهرات السينمائية، باعتبارها دعامة أساسية للنهوض بالسينما الوطنية، ونقطة جـذب ثقافي وفني للبلاد".

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