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الرئيسية | فن وثقافة | محمود الإدريسي ينال التكريم بمهرجان الإسكندرية

محمود الإدريسي ينال التكريم بمهرجان الإسكندرية

محمود الإدريسي ينال التكريم بمهرجان الإسكندرية
هسبريس - و.م.ع
الأحد 23 دجنبر 2018 - 04:34

كرم مهرجان الاسكندرية للأغنية، في اختتام دورته دورته 15 ، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا، الفنان المغربي محمود الإدريسي اعترافا لما أسداه للأغنية المغربية والعربية من عطاء.

كما كرم المهرجان مجموعة من مبدعي الفن والموسيقى في الوطن العربي، الذين أثروا الحركة الفنية وساهموا في الحفاظ والارتقاء بالموسيقى العربية، من بينهم الفنان المصري خالد جلال، وإبراهيم الملاح وإبراهيم عبد الشفيع، و المايسترو محمود أبو زيد، ومحمد الكحلاوي، والفنان التونسي حسن الدهمانى.

ويعتبر الفنان محمود الإدريسي من جيل رواد الأغنية المغربية ،قدم أكثر من 400 أغنية من ألحانه كما لحن لعدد من المطربين، أبرزهم لطيفة رأفت والبشير عبده، ومن أشهر أغانيه "ساعة سعيدة"،و "محال ينساك البال"، "وما زال الحال"، ودويتو مع سميرة سعيد من ألحان نحاح الموجي.

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