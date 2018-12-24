24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المستشفى الميداني العسكري المغربي يخفف آلام الفلسطنيين في غزة (5.00)

  2. الهشاشة تضع العصيّ في عجلات تنمية جماعة بني خلوڭ بسطات (5.00)

  3. محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام (5.00)

  4. اتحاد الكرة السعودي يعاقب أمرابط بغرامة مالية (5.00)

  5. "فيسبوك" يعتقل مغاربة .. تدوينة طائشة توقف شابا مجازا بتونفيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | جمعية وطنية للمكتبات العمومية ترى النور بالمملكة

جمعية وطنية للمكتبات العمومية ترى النور بالمملكة

جمعية وطنية للمكتبات العمومية ترى النور بالمملكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 05:47

تعزز الحقل الجمعوي والثقافي بتأسيس جمعية وطنية متخصصة في المكتبات العمومية، أُطلِق عليها اسم "جمعية المكتبات العمومية بالمغرب"، بمشاركة مكتباتيين من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وإقليمي الجديدة وسيدي بنور.

الجمعية التي باتت تعرف اختصارا بـ"مَعاً"، تهدف، حسب المؤسسين، "إلى المساهمة في تنمية المكتبات العمومية بالمغرب، وتفعيل أدوارها وفقا للقوانين المعمول بها وطنيا، واستلهاما من المفاهيم والمبادئ التي تتبناها منظمة اليونسكو والاتحادات الدولية لجمعيات ومؤسسات المكتبات في شأن المكتبة العمومية".

وأوضح الواقفون وراء المبادرة أن "العضوية تمنح لكافة الأفراد الممارسين في حقل المكتبات العمومية ولمؤسسات المكتبات العمومية بالمغرب. وتعتزم الجمعية تنفيذ أهدافها بتعاون مع كل المتدخلين في القطاع، بمؤازرة كافة الشركاء والفاعلين الاقتصاديين ممن يؤمنون بالدور الفعال للمكتبة العمومية في تنمية الفرد والمجتمع".

ولتحقيق غاياتها، يضيف المؤسسون، "تضع الجمعية ضمن أوليات خطة عملها تنمية قدرات العاملين بالمكتبات العمومية، والارتقاء بمستواهم المهني، عبر تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية في علم المكتبات يشرف عليها خبراء وأساتذة مكونون. كما ستبادر "معا" للعمل في توسيع دائرة إشعاع المكتبات العمومية لتعظيم دورها، وإبرازها كفضاء حيوي للمعرفة والمتعة والحوار، وذلك بخلق وتنظيم نشاطات إشعاعية لفائدة كل الفئات العمرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.