جمعية وطنية للمكتبات العمومية ترى النور بالمملكة

هسبريس من الرباط

تعزز الحقل الجمعوي والثقافي بتأسيس جمعية وطنية متخصصة في المكتبات العمومية، أُطلِق عليها اسم "جمعية المكتبات العمومية بالمغرب"، بمشاركة مكتباتيين من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وإقليمي الجديدة وسيدي بنور.

الجمعية التي باتت تعرف اختصارا بـ"مَعاً"، تهدف، حسب المؤسسين، "إلى المساهمة في تنمية المكتبات العمومية بالمغرب، وتفعيل أدوارها وفقا للقوانين المعمول بها وطنيا، واستلهاما من المفاهيم والمبادئ التي تتبناها منظمة اليونسكو والاتحادات الدولية لجمعيات ومؤسسات المكتبات في شأن المكتبة العمومية".

وأوضح الواقفون وراء المبادرة أن "العضوية تمنح لكافة الأفراد الممارسين في حقل المكتبات العمومية ولمؤسسات المكتبات العمومية بالمغرب. وتعتزم الجمعية تنفيذ أهدافها بتعاون مع كل المتدخلين في القطاع، بمؤازرة كافة الشركاء والفاعلين الاقتصاديين ممن يؤمنون بالدور الفعال للمكتبة العمومية في تنمية الفرد والمجتمع".

ولتحقيق غاياتها، يضيف المؤسسون، "تضع الجمعية ضمن أوليات خطة عملها تنمية قدرات العاملين بالمكتبات العمومية، والارتقاء بمستواهم المهني، عبر تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية في علم المكتبات يشرف عليها خبراء وأساتذة مكونون. كما ستبادر "معا" للعمل في توسيع دائرة إشعاع المكتبات العمومية لتعظيم دورها، وإبرازها كفضاء حيوي للمعرفة والمتعة والحوار، وذلك بخلق وتنظيم نشاطات إشعاعية لفائدة كل الفئات العمرية".