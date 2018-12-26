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الرئيسية | فن وثقافة | الرابور "البيغ" يخلق زوبعة فنية بــ"كلاش" صادم وكلمات مثيرة للجدل

الرابور "البيغ" يخلق زوبعة فنية بــ"كلاش" صادم وكلمات مثيرة للجدل

الرابور "البيغ" يخلق زوبعة فنية بــ"كلاش" صادم وكلمات مثيرة للجدل
هسبريس – عبد الواحد استيتو
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:00

مُحاطاً بلوحتين تشكيليتين لكل من الفنّانين الصلدي والغرباوي، يجلس الفنان توفيق حازب، الشهير بــ"البيغ"، فوق كرسي فخم وبين أنامله سيجار كوبي يتصاعد منه الدخان، وبجواره يبدو مجموعة من فناني الراب، الجُدد خصوصا، وقد تساقطوا تحت قدميه في حالة يرثى لها.

هي اللوحة "السادية" التي اختارها الفنان للعودة بقطعة جديدة حملت عنوان "170 كيلوغرام"، جاءت على شكل نقد لاذع/ كلاش لهؤلاء الفنانين؛ لكن بكلام خادش بالحياء جعلَ الأغنية تثير جدلا كبيرا على أكثر من مستوى.

فنّيا، يكاد يجمع المتابعون على أن القطعة رائعة وقد تفوّق فيها "البيغ" على نفسه، وكانت تستحق أن يغيب كل هذه الفترة ليعود بها؛ لكن الكلمات أثارت اختلافا بين من رأى أن طبيعة "الكلاش" في فنّ الراب تقتضي تلك الجرعة الزائدة ولا ضير، وبين من اعتبر أن استعمال الكلمات النابية يعني ببساطة أن الأغنية ستسمع على نطاق محمود ولن تصل إلى البيوت وإلى وسائل الإعلام.

ويبدو عموما أن "البيغ" أصدر هذه القطعة بعد أن راكم الكثير من الغضب على هؤلاء الفنانين الذين تحدثوا عنه أو انتقدوه، وكما قال هو في الجزء الثاني من أغنيته "الحقد فابور.. كايجعّرني !"..

"كلاش" البيغ جوبه بردّ سريع من لدن كل من الفنانين "حليوة" و"مستر كريزي"، وقد حملت القطعتان أيضا كلاما نابيا، بينما كان مستواهما الفني أقل بكثير من عمل "البيغ".

أحمد سعيد القادري، إعلامي متخصّص في المجال الفني، أوضح، في تعليق على الموضوع، أن قطعة (170 كيلوغرام) "عمل جميل جدا من ناحية "الفلو" والموسيقى، سواء في جزئه الأول أو الجزء الثاني الذي ينزل فيه الإيقاع بطريقة جميلة عوّدنا عليها الفنان توفيق الذي يأتي بالجديد دائما، والذي لا يمكن أن نقر إلا أنه من رموز الراب في المغرب".

ولفت القادري الانتباه إلى أن إطلاق كلمة "أغنية" على قِطع الراب هو خطأ شائع؛ "فالبيغ ليس مغنّيا، إنما "رابور"، والراب يدخل ضمن ثقافة الهيب هوب، بشروطه ووسائله الموسيقية الخاصة".

وزاد المتحدث: "بالنسبة للعمل ككل، شخصيا لا أحب الاستماع إلى الكلام النابي في الفن عامة وأرى أنه يمكن الاستغناء عنه من خلال تخفيف الجرعة قليلا، كي يتسنى لي مثلا أن أناقشه أنا وابنتي، على غرار ألبوم "التالت" للفنان نفسه والذي حمل أيضا مجموعة من قطع "الكلاش"؛ لكن بكلمات مقبولة اجتماعية، ويمكن بثها في وسائل الإعلام".

وبخصوص ردّ كل من "حليوة" و"مستر كريزي"، أوضح القادري أنه يدخل في السياق نفسه، "يجب أن نقر بأنهما أيضا لهما قاعدة جماهيرية كبيرة، دون أن يعني ذلك أنهما نجوم، فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمنح الشهرة لأي كان.. وأظن أن هناك فرقا بين أن تكون فنانا وأن تكون مشهورا فقط.. وكنت أفضل لو اختاروا الصمت بصراحة".

وختم المتحدث حديثه لهسبريس بالقول "عموما، لا يسعني إلا أن أوجه تحية خاصة إلى البيغ الذي استطاع أن يحرك المياه الراكدة على أية حال؛ لكنني أؤكد رفضي للكلمات النابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - سعيد السوسي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:05
مات ليه الحوت و بغا ارد لعتبار الراسو .
يعني ها انا موجود بعد ما تنسا
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10
2 - اللمطي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:09
دابا هاذ الراب بعد ما كان موسيقى للاحتجاج و للتعبير عن مطالب الشعب اصبح مثل حمام العيالات كلاشيني نكلاشيك. و هي اصلا كلاشات متفق عليها بين الذي يكلاشي و المستهدف . يتفقون من اجل البوز و تدوير الحركة و المغفلين يشاهدون مقابلة رياضية متفق على نتيجتها
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35
3 - أستاذ الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:12
للأسف هناك فرق كبير بين الجيل الذي تتلمذ طربيا على اغاني ناس الغيوان وجيل جيل جيلالة والمشاهب وسعيدة فكري وازنزار وهذا الثلوت الموسيقي الذي لا يحمل أي رسالة غير رسالة السب والشتم وهو ما له انعكاس مستقبلي على وعي جيل بكامله حدث لديه شرخ أخلاقي يصعب ترميمه ما علينا سوى تجنيب أبنائنا هذه الميوعة وتلقينهم الصحيح من الأمور عبر تعريفهم بالناس الذين غيروا هذا العالم والناس الذين افادو البشرية و قاموا بإنجازات يتقفون أثرها
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25
4 - رشيد الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:13
البيگ باع الماتش بعد حراك 2011 و قبض الثمن و بالنسبة لي لم أعد أكن له أي احترام ..
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9
5 - داز من هنا الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:14
دون بيغ فهاذا الكلاش دار راقية شرعية روابا ديال المغرب كاملين . رايسبكت
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2
6 - المهاجر الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:15
انا اتأسف على الكلمات المستعملة في الاغنية، فهي لا تناسب قيم ديننا ومجتمعنا،
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8
7 - NeoSimo الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:15
شعرت بالغثيان من أغنيته بسبب كمية الكلام البذيء في أغنيته... ولم يفكر حتى في تصنيف أغنيته في اليوتيوب على أنها غير مناسبة للأطفال...

المشكل في كل هذا أن أحمد سعيد القادري، إعلامي متخصّص في المجال الفني، أوضح أنه "عمل جميل جدا"...

أنا مع حرية التعبير في الفن ولك ليس بهذه الطريقة البذيئة والنابية... و ما أزعجني أكثر أنها غير مصنفة كأغنية لا تناسب القاصرين... من ناحية المبدأ على الأقل فحتى أكثر الفنانين جرأة في أمريكا و أروبا يهتمون بهذا النوع من التصنيف من الناحية القانونية على الأقل...
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8
8 - لست كالبقية! ! الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:18
لا أحب أسلوب البيغ ولا أغانيه....و لا يمكنني أن أنزل إلى مستوى الكلمات الساقطة و اخدش حيائي ...الفن شيئ جميل و الأغاني بحر واسع ...فأنا من عشاق الست ام كلثوم و اسمهان و نجاة الصغيرة و ليلى مراد و فريد و عبد الحليم و وردة صباح فخري وديع الصافي و عاشقة أيضا ل مايكل جاكسون ماريا كاري سيلين ديون جينيفر لوبيز شانيا تواين بريتني سبيرز ريكي مارتن خوليو إكليسياس ...و اللائحة طويلة جداا ...فيما يخص الراب اعشق لطفي دوبل كانون و الحر و مسلم لولا فينا نعمل الدوبل ههههههههه على الأقل كلماتهم راقية و نظيفة ...ماشي بحال شي ناس كيحساب ليهم الراب هو تخصار الهضرة ....
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2
9 - Seddam الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:18
هذه القطعة الغناءية أو الكلاش أو سميه كما شءت لا علاقة لها بالفن لا من قريب و لا من بعيد،لأنها مجرد كلمات زنقاوية و هضرة خاسرة لتصفية حسابات و لا تعالج أي موضوع أو قضية أو ظاهرة.
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4
10 - khalid الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:25
بكل صراحة فن الراب هو فن خاص بأصحابه في مكانه!!! لكن عندنا لمجال لهد الفن الذي لحد له و أصحابه يبالغون من حيث كل شيء .....مراهقين ....
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0
11 - ويسلان الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:27
ما هذه الدناءة ما هذا السقوط الفن رقي وذوق رفيع والدي سمعناه كلام لاعلاقة له بالفن بل علاقته وثيقة بالصرف الصحي
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12 - سكزوفرين الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:29
اغلبية كلمات الاغاني التي نسمعها مزعجة ويغيب عن حس الدوق الرفيع.
ومن هذا المنبر ادعو منشطي الاذاعات بعدم بت بعض الاغاني على الاقل أثناء فترة نقل التلاميذ من والى المدرسة.
ادعو الاخ مومو ان ينتبه لذلك لا اريد اعطاء امثلة
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13 - البرنس الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:30
دابا شكون كيخرج على الدراري الصغار ؟ ماشي هاد الأغاني ديال تخصار الهضرة ؟
بحيادية ، باش أنك تسب لواحد مرتو و تقول عليها " عاهرة " فهاد الأمر كيستوجب المتابعة القضائية، جاتني الأغنية بحال المعيور ديال العيالات لي معندهم شغل، المشكل أن المتابعين لي هازين هادشي دايرين بحال العيالات و كيسخنو الطرح بيناتهم و فاللخر راه كتولي القتيلة فهادشي .. الراب نهار بان باش يدافع على قضايا الناس ثم
بالله عليك يا إنسان لو سب لك شخص ما زوجتك و نعتها بالعاهرة في أغنية و وصل صداها للقاصي و الداني ما سيكون ردك ؟
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