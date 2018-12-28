النقاري يناقش "التفلسف الغربي" في معجم تحليلي

هسبريس من الرباط

صدر لحمو النقاري، المنطقي المغربي، كتاب جديد بعنوان "مفاهيم التفلسف الغربي - معجم تحليلي عربي"، عن المؤسسة العربية للفكر والإبداع.

ويقدّم كتاب "مفاهيم التفلسف الغربي"، حسب ورقته التقديمية، "تحليلا دلاليا لجملة من المفاهيم الفلسفية المتداولة في التفلسف الغربي القديم والحديث في صورتها اللغوية الفرنسية ذات الأصول اللاتينية واليونانية، التي كانت تحتل في القرنين السابع والثامن عشر رتبة اللغة العالِمة".

ويرى الكتاب أن من شأن تعرُّف القارئ العربي على السعة الدلالية التي يظهرها التحليل الدلالي للمفاهيم المنتقاة والمرتبة في هذا الكتاب، وعلى الاستعمال والاستثمار الفلسفيين الغربيين لهذه السعة الدلالية، أن يكون طريقا من طرق تنبيهه إلى ضرورة تقويم "الفهم العربي" الرائج للنصوص الفلسفية الغربية، وتقويم "الترجمة العربية" الرائجة للمفهوم الفلسفي الغربي، ووضع "مفاهيم عربية" تكون مضاهية ومرادفة ومناسبة للمفهوم من المفاهيم الغربية، وتكون سبيلا قد يُمكّن من "استعمال واستثمار فلسفيين عربيين خاصين"، سيرتبط بهما التفلسف العربي بمجاله التداولي الخاص من جهة وسيتلاقح بالتفلسف الغربي من جهة أخرى.

وأصدر المنطقي المغربي حمو النقاري في السنة الجارية 2018 كتابا معنونا بـ"روح المنهج"، سبقه كتابان نشرا في السنة الماضية 2017 بعنوان "من أجل تجديد النظر في علم أصول الفقه من خلال منطق القانون"، و"روح التفلسف".