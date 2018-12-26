جبرون يتجاوز نظرية "الحاكمية" الملهمة لفكر داعش

هسبريس من الرباط

صدر لامحمد جبرون، الأكاديمي المغربي، كتاب جديد بعنوان "في هدي القرآن في السياسة والحكم: أطروحة بناء فقه المعاملات السياسية على القيم"، عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

ويقول امحمد جبرون إن هذا الكتاب "يندرج ضمن جهود تجديد الفكر السياسي الإسلامي، ويدشّن مقاربة جديدة لقضايا السياسة، من منظور إسلامي، تتجاوز عمليا وبشكل علمي راشد "نظرية الحاكمية" التي تعتبر الروح الأيديولوجي للفكر الداعشي، والتي سادت في الفكر السياسي الإسلامي ولازالت سائدة".

ويمثل هذا الكتاب، حسب جبرون، "حلقة أساسية ضمن مشروع فكري تجديدي في مجال الفكر السياسي الإسلامي، صدرت ضمنه إلى حد الآن ثلاثة أجزاء، هي: مفهوم الدولة الإسلامية: أزمة الأسس وحتمية الحداثة، ونشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره؛ والكتاب الجديد "هدي القرآن في السياسة والحكم""، متعهدا بإصدار كتاب آخر مستقبَلا، ضمن السلسلة نفسها، بعنوان: "الفكر السياسي الإسلامي بعد عصر التدوين".

ويستند المشروع الذي يندرج ضمنه الكتاب الجديد، حسب الأكاديمي المغربي، "إلى فرضية رئيسة هي أن القيمَ أساسٌ تشريعيٌّ ثابت وأصيل، وحكم على غيرها، ويمكن من خلالها تأطير مجال المعاملات الإنسانية على امتدادها دون مشاكل مع العصر، بل وتشكّل منطلقا للتحالف والتواصل مع دعاة الخير حيثما وجدوا ومهما كان دينهم واعتقادهم".

ويرى الكاتب الحاصل على جائزة المغرب للكتاب في صنف العلوم الإنسانية أن كتابه "في هدي القرآن في السياسة والحكم" "محاولة جادة من أجل إخراج الفكر السياسي الإسلامي من ضيق التاريخ إلى رحابة القيم التي تشكل مشتركا إنسانيا، ويشكل أرضية متينة لاستيعاب كافة الحساسيات الفكرية والثقافية".