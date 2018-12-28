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الرئيسية | فن وثقافة | بلقزيز يخط وصفة لعلاج أمراض العمل السياسي

بلقزيز يخط وصفة لعلاج أمراض العمل السياسي

بلقزيز يخط وصفة لعلاج أمراض العمل السياسي
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 10:11

صدر لعبد الإله بلقزيز، الأكاديمي المغربي، كتاب جديد بعنوان "نقد السياسة، في أمراض العمل السياسيّ"، عن المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع بالدار البيضاء وبيروت.

ويأتي هذا الكتاب، حسب المؤلف، كثمرة خبرة مزدوجة تتمثّل أولا في خبرة اتصاله الدائم والمستمر والمباشر بالحياة السياسية والحزبية الوطنية والعربية لفترة جاوزت الأربعين سنة، مكّنت الأكاديمي المغربي من مراكمة دروس وعِبَر تُمكِّنه من إبداء رأيه فيها.

ويضيف الأكاديمي أن هذا الكتاب، أيضا، ثمرة خبرة من الترحال الدائب بين تيارات الفكر النقدي، التي مكّنته من المتح من مناهلها، وتوسُّل مفاهيمها وأدواتها، ورياضةِ الفكرِ على فعل المساءلة والنقد لجبة الأسئلة والإعضالات.

عبد الإله بلقزيز، الذي خطّت أنامله عشرات المؤلفات في مجالات السياسة المعاصرة بالعالم العربي، والقضايا القومية العربية، والفكر السياسي الإسلامي، والتأريخ لاختيارات الفكر العربي وتحوُّلاته، يُجمل قائلا إن كتابه الجديد "نقد السياسة" يتناول "الإعضالَ العُضالَ" الذي هو "أمراض العمل السياسي".

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