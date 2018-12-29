كتاب جديد يقتفي مسار "علمنة الضرائب" بالمغرب

هسبريس - وائل بورشاشن

صدر للباحث المغربي خالد طحطح كتاب جديد بعنوان "العلماء والترتيب، مع دراسة وتخريج عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونَة لعليّ بن محمد السوسي السملالي"، ضمن سلسلة شرفات التي تصدر عن منشورات الزمن.

وتوضّح كلمة غلاف الكتاب الجديد أن عليّا السّوسيَّ ربط الضَّرائب التي سمَّاها معونة بالمصلحة العامَّة، وترى أن كتابه "عناية الاستعانة في حكم التّوظيف والمعونة" يتضمَّن بذرة "علمنة" للضَّرائب، بإحالته على ما يفعله ملوك الكفر؛ بإنْبائه أنَّهم عن آخرهم على التَّوظيف، وهي إشارة "تُبْرِزُ انفتاحه على مرجِعِيَّةِ مُختلفة في الوظائف، ليست شرعِيَّة بالتَّأكيد وإنَّما وضعيَّة".

عِلَّةُ ارْتِكَاِنِ علي السوسي، الذي درس كتابَه وخرَّجَه خالد طحطح، إلى واقع الضَّرائب في الدُّول الأوربية هي "ربط الوظائف، بِغَضِّ النَّظر عن مسمَّياتِها، بتحقيق المصالح العامَّة للدُّول، وضمان استمرارية مؤسَّساتِها؛ وكأنَّه يُريد التَّأكيد بذلك على أنَّ الوظائف تُعتبر إحدى أهم الأدوات الفعّالة التي أدَّت إلى تفوُّق الأوربيِّين، لذلك وجب الاقتداء بهم؛ فلم يَجِدْ بُدّاً من حثِّ السُّلطان على التمسُّك بِهَا وبالتَّرتيب المُزْمع تطبيقه".

ورأى طحطح، في كلمته على غلاف كتابه، أن هذا "الموقف الجريء" في القرن 19 الميلادي "يحمل إرهاصات التَّأصيل للضَّرائب المدنِيَّة في بلد كان كُلُّ شيء فيه مبنيّا على الشَّريعة؛ لأن معركة التَّرتيب التي خاضها علي السوسي في مواجهة عُلماء عصرهِ أثارت أزمات عميقة في بنية المجتمع المغربي؛ لأن العقليات كانت تتطوَّرُ ببطء شديدٍ حيال المتطلَّبات الجديدة للدَّولة، ثم مع إقرار الحماية تحرَّرت الدَّولة المخزنية، في النِّهاية، من قيود العلماء في مجال الضَّرائب، وبدأت هيمنة الدِّين تتراجع في المجال التَّشريعي والجِبائي، حيث أضحتْ الضَّرائب أكثر دنيوية، إذ لم يَعُدِ التَّرتيب وباقي المكوس محَلَّ استنكار، بل أصبح يُنْظَرُ إليها باعتبارها تَرُومُ تحقيق منفعة العموم، وهي المواقف الجديدة التي لم تَعُدْ في ضوئها الضَّرائب الحديثة تتعارض مع الدِّين، ظاهرِيّا على الأقل؛ لتعايشها جنبا إلى جنب مع الزَّكاة، دون أن يلغِي أحدُهُما الآخر".

ويبيّن الباحث المغربي أنه من أجل أن تُصْبِحَ الإصلاحات الجديدة مقبولة كان عليها المُرور من عباءة الفقهاء؛ لأنهم من يُعْهَدُ إليهم إصدار الحُكم بعد قياس الأمور بِمِنْظَارِ الشَّرع، ثم استدرك موضّحا أنه "رغم ارتباط وضعيّة العلماء المادّيّة قبل الاستعمار بالسُّلطان، فإنه -كان- يحصل أحيانا صِدام بينهمَا كلّمَا تعلَّق الأمْر بِمَا يراه العلَماء تغييرا للأحكام التي توجد فيها نصوص قطعيَّة؛ لأن واجبهم آنذاك يَفْرِض عليهم مُناهضة السُّلطة دون الطَّعن في شرعِيَّتها"، وهو ما يمكن لْمَسه، حسب طحطح، لدى غالبية العلماء مِمَّنْ تبرَّموا من ضريبة التّرتيب، باعتبارها غير شرعيَّة في شِقِّهَا المتعلِّق بمكوس الأبواب.

ويوضّحُ نجاح إقرار التَّرتيب من قِبَل سلطات الحِمَاية، حسب كلمة غلاف الإصدار الجديد، "حجم التَّغيير الذي وقع على مُستوى الهياكل والذِّهنيات؛ فما كان مرفوضا في السَّابق من طرف الفقهاء والعامَّة بدعوى مُخالفة الشَّرع أصْبَحَ يُحتجُّ به من قِبَل الحركة الوطنِيَّة والعَامّة بدعوى الإجحاف والميز في التَّطبيق بين المغاربة والمُعَمِّرين، وليس لكونه مُخالفا لنظام الزَّكاة والأعشار؛ وهو ما يمكن القول معه إن عملية تغيير في الذِّهنيات قد تحقَّقت فعلا في الميدان الجبائي على يد الفرنسيِّين، ونقلت -المغرب- بالتَّالي من نظام ضرائبي شرعيّ إلى نظام ضرائبي وضعيّ".