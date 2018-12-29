"بيت الصحافة" يشعل ليل طنجة بقصائد الشعر

هسبريس من الرباط

اختار "بيت الصحافة" هذه المرة أن ينهي سنته الثقافية والإعلامية بالتسامي عاليا عبر ملاحقة القصيدة العربية في أقصى عنفوانها، مشعلا ليلة الجمعة 28 دجنبر 2018 بالاستعارات والإيقاعات والمدلولات، وبالفرح أيضا، حيث ردد الجميع، شعراء ونقاد وتشكيليون وموسيقيون، بصوت واحد مع هايدرلين "وما تبقى يؤسسه الشعراء".

وأوضح بيت الصحافة بمدينة طنجة، حسب بلاغ له، أنه سينهي سنة ويبدأ قصيدة على صدى غياب فارسها الأصلي، محمود درويش، الذي أنهى في قصيدته عمره الأصلي ولم تُنهِ هي عمرها. تلك القصيدة التي شدّت الذوق العربي إليها، وشدّت خياله وأفقه الدلالي.

وقد حضر صوت القصيدة المغربية بتنوع جغرافيتها وحساسياتها وأعمارها من خلال العديد من الشعراء والشواعر، فضلا عن تقديم شهادات بمشاركة: عز الدين الشنتوف، عبد الإله المويسي، محمد بنقدور الوهراني، رشيد المومني، مراد القادري، إيمان الخطابي، عبد الرحيم الخصار، دنيا الشدادي، سميح درويش، محمد أحمد عدة، منير السرحاني، خالد الريسوني وعبد الجواد الخنيفي.

وستشتمل هذه الفعالية على جدارية محمود درويش من كولاج الشاعر عبد اللطيف بنيحيى وترانيم فنية بمساهمة الفنانين: سعيد بلقاضي، عصام السرحاني، يونس فقا، جمال بنعلال والبورتريه للكاريكاتوريست محمد الخو.