حقوقيون يتضامنون مع بزيز ضد "المنع الممنهج"

هسبريس من الرباط

استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ما أسماه "التضييق المستمر" الذي قال إن الفنان الساخر أحمد السنوسي "بزيز" يتعرض له، معتبرا أنه يطاله "منع ممنهج في محاولة من السلطات لتكميم أفواه الفنانين الذين يعانقون طموحات وآمال الشعب المغربي في وطن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

ومن خلال بلاغ توصلت به هسبريس، أعلن الائتلاف عن المساندة القوية للفنان الساخر في "نضاله المستمر من أجل نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان عبر توظيف فنه الساخر لهذه الغاية النبيلة"، مشيرا إلى أنه "توصل بشكاية من بزيز حول التضييقات المستمرة له من طرف السلطات المغربية، التي تطال جميع أنشطته منذ أكثر من عقدين".

وقال الائتلاف إن "التضييق والحصار اللذين يطالان بزيز اتخذا خلال الأسابيع الماضية أشكالا جديدة، تمثلت في استدعائه مرة أخرى من طرف ولاية الأمن بالدار البيضاء، حيث تم استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن التضامن والدعم لشباب وحراك الريف، وأخبر من طرف مستنطقيه أن محرك الشكاية ضده هو وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مما يوضح حجم مصادرة حرية الرأي والتعبير بهذا الوطن"، حسب تعبير البيان.

وطالب البيان بضرورة إلغاء المحضر المحرر لبزيز من طرف الضابطة القضائية بالدار البيضاء، وتمكينه من كافة حقوقه في اللقاء بالجمهور، من خلال القنوات العمومية والخاصة، وفي إحيائه لسهرات بالقاعات والفضاءات العامة والخاصة دون منع أو تضييق.

وناشد الائتلاف "كل القوى المناصرة لحقوق الإنسان للتحرك المشترك من أجل التصدي للإجهاز المستمر على حقوق الفنان الساخر أحمد السنوسي بزيز"، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا لمواد العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليهما من طرف بلادنا، وتقديم كافة أشكال الدعم له والتعبير عن التضامن معه".