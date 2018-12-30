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كُتّاب وآراء
بوبكدي: كتابة السيناريو مشكل مشترك بين الأفلام
أكدت المخرجة المغربية فاطمة بوبكدي أن الأفلام القصيرة تعاني من المشاكل ذاتها التي تعانيها الأفلام المطولة على مستوى كتابة السيناريو.
بوبكدي في تصريح صحافي، على هامش الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لسينما الهواء الطلق المقامة حاليا بتازة، قالت: "إننا مطالبون جميعا بالعمل على تطوير كتابة السيناريو، لاسيما في إطار الورشات المبرمجة على هامش المهرجان".
وتابعت المخرجة: "إنجاز الفيلم القصير أصعب من الفيلم الطويل، حيث أن المخرج مطالب بتمرير رسالته في دقائق معدودة، مع الالتزام بجودة العمل تقنيا، وخاصة من جانب الأداء".
وعبرت بوبكدي عن رضاها من كون الشباب المغربي يواصل الاهتمام بالسينما واتجاهاتها والتأث يرات التي تعرفها، وخلصت مخرجة السلسلتين التلفزيونيتين "حديدان" و"رمانة وبرطال" إلى أن "هذا النوع من المهرجانات يؤكد أن السينما المغربية حية ولم تمت كما يروج لذلك البعض".