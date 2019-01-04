متحف "اللوفر" يستقبل أكثر من 10 ملايين زائر

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت إدارة متحف اللوفر في باريس بأن عدد زوار هذه المعلمة الثقافية الفرنسية تجاوز 10 ملايين زائر سنة 2018 ، وهو ما يمثل رقما قياسيا .

وأوضح المصدر أن عدد زوار متحف اللوفر بلغ سنة 2018 ما مجموعه 2ر10 مليون شخص ، أي بزيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2017 .

وأكدت إدارة المتحف، في بلاغ لها ، أن " أي متحف في العالم لم يحقق إلى حد الآن مثل هذا الرقم " .

وبحسب المصدر ذاته، فإن "سنة 2018 تميزت بالارتفاع الكبير لعدد الزوار الأجانب ، الذين مثلوا حوالي ثلاثة أرباع مجموع زوار المتحف ، الذين قدموا أساسا من الولايات المتحدة والصين وبلدان الاتحاد الأروبي والبرازيل " .

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مدير المتحف، جون لوك مارتينيز، قوله إن " سنة 2018 كانت سنة متميزة بالنسبة للسمعة الدولية لمتحف اللوفر ".

وأبرز أن هذه الزيارات القياسية مكنت من تحقيق مداخيل إضافية للمتحف ، مشيرا إلى أن " 2ر2 مليون زائر إضافي يعني استفادة خزينة المتحف من أزيد من 15 مليون أورو إضافية من خلال اقتناء التذاكر ".

وكان الرقم القياسي السابق لعدد زوار المتحف قد سجل سنة 2012 ب 7ر9 مليون زائر .