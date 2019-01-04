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كُتّاب وآراء
الروائية فاتحة مرشيد تقتحم عالم الأقليات الجنسية
صدر عن المركز الثقافي للكتاب، بيروت/ الدار البيضاء، 2019، العمل الروائي السادس للدكتورة فاتحة مرشيد، تحت عنوان "انعتاق الرغبة"، والذي يقع في 224 صفحة من القطع المتوسط.
بأسلوب شاعري سلس، تسرد الرواية قصة "عز الدين" ورحلة انعتاقه من قيود جسد لا يعكس هويته الجنسية التي يحسها في أعماقه ومسلسل عبوره نحو "عزيزة".
كما تضع القارئ أمام تساؤلات فلسفية حول مفهوم الذكورة والأنوثة، الجنس والجندر، وتقربه من واقع الأقليات الجنسية.
فاتحة مرشيد شاعرة وروائية مغربية، حائزة على جائزة المغرب للشعر، صدرت لها ثمانية دواوين شعرية ترجمت إلى عدة لغات، ومجموعة قصصية تحت عنوان "لأن الحب لا يكفي"
"انعتاق الرغبة" هي الرواية السادسة للأديبة الطبيبة فاتحة مرشيد، بعد أعمالها السردية: "لحظات لا غير" 2007، و"مخالب المتعة" 2009، "الملهمات" 2011، "الحق في الرحيل" 2013، و"التوأم" 2016.