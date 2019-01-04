جائزة الشيخ زايد تبارك تتويج الشاعر محمد بنيس

هسبريس - وائل بورشاشن

باركت جائزة الشيخ زايد للكتاب لمحمد بنيس، الشاعر المغربي، فوزَه بجائزة "الإبداع العربي 2018"، مشيرة إلى عضويَّته في هيئة "جائزة الشيخ زايد للكتاب" العِلمية.

وقال علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، "إننا فخورون بفوز الدكتور محمد بنيس بجائزة الإبداع العربي؛ فهو أحد أهم شعراء الحداثة في العالم العربي، وأحد أهم القامات الثقافية العربية المعاصرة".

وقد أعلن "المنتدى الثقافي اللبناني في فرنسا"، نهايةَ شهر دجنبر من السنة الماضية 2018، منح جائزة الإبداع العربي إلى الشاعر محمد بنيس.

وقد صرّح نبيل أبو شقرا، رئيس المنتدى الثقافي اللبناني في فرنسا، بأن منح جائزة سنة 2018 للشاعر محمد بنيس تمّ لكونه أحد كبار شعراء العربية ولإضافته قيمة جديدة للجائزة، مضيفا أن ما يميّز الشاعر المغربي المتوَّج هو "ولَعه بالحداثة الشعرية التي تنطلق من تجربة إنسانية تستشرف المستقبل، وتسعى إليه باستمرار في سياق مسيرة معرفية تتمسّك بالانفتاح ومفهوم الحرية".

محمّد بنيس شاعر متخصِّص في الشعر العربي الحديث، ودرّس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط. وإلى جانب أعماله الشعرية، التي ترجمت لعدّة لغات، واشتغاله بدراسة الشعر المغربي والشعر العربي الحديث، ترجمَ بنيس مجموعة من الأعمال الأدبية والفكرية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية؛ من بينها "الاسم العربي الجريح" لعالم الاجتماع المغربي عبد الكبير الخطيبي.