كتاب يبحث في "ذاكرة مدينة من سلا إلى شالة"

هسبريس - وائل بورشاشن

"ذاكرة مدينة: من سلا إلى شالة"، كتاب لسيدي محمد العيوض، الأكاديمي المتخصّص في تاريخ المغرب القديم، الأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة، صدر عن المدرسة العليا للأساتذة جامعة محمد الخامس بالرباط.

ويرد في الغلاف أن ما يبحث فيه الكتاب هو "موقع شالة الأثري الذي يعدّ من أهم المواقع المغربية لاختزاله مرحلة تاريخية تمتدّ من الفترة القديمة إلى الفترة الإسلامية، وانفراده بخاصية توَفُّره على بنايات قديمة وإسلامية تُعتَبَر شواهد عن هذه الاستمرارية؛ وهو ما تمّ عن طريق اعتماد عدد من إشارات النصوص ونتائج الأبحاث".

ويعتبر هذا الكتاب، حسب المصدر نفسه، مساهمة في دراسة مدن المغرب القديم التي عرفت استمرارية خلال الفترة الإسلامية، وروعِيَ في تقديم مكوِّناتِه التَّدَرُّج من الفترة المورية إلى الإسلامية، مع الحرص على الإحاطة بتاريخ شالة العمراني من الفترة القديمة إلى الفترة الإسلامية.

وحاول الكاتب، حسب غلاف منشورِه، تقديم وصف لمكوّنات المدينة خلال الفترة القديمة المورية والرومانية، وتقديم وصف للفترة الإسلامية بتناول تاريخ المدينة خاصة في الفترة المرينية، مع وصف آثارها، وتقديم معطيات عن الفترات اللاحقة المرتبطة بأضرحة عدد من دفيني شالّة.

ورأى محمد العيوض في عمله "لبنة أخرى" في التعريف بموقع شالة والتحسيس بأهميّته وضرورة صيانته والحفاظ عليه؛ لـ"وقوفه شاهدا على أصالة الحضارة المغربية".

وسبق أن صدرت للباحث المغربي مجموعة من الكتب، حسب المصدر نفسه، هي: "موقع بناصا الأثري من الأصول إلى الجلاء الروماني -مساهمة في دراسة مدن المغرب القديم-"، و"مدن المغرب القديم من خلال إشارات النصوص ونتائج البحث الأثري"، و"مدن ومراكز المغرب القديم"، و"التطوُّر الحضري لوليلي من الفترة المورية إلى الفترة الإسلامية -مساهمة في دراسة مدن المغرب القديم-".