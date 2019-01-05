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كُتّاب وآراء
برادة يخوض مرافعة "من أجل مغرب علماني"
عن منشورات طارق، صدر مؤخرا للكاتب عبد الرحيم برادة مؤلف جديد باللغة الفرنسية، حمل عنوان "مرافعة من أجل مغرب علماني".
وفي تقديم الكتاب نقرأ: "كنا ننتظر أن يرتفع هذا الصوت أخيرا ويطلق دويه في المدى. ورغم أن زمن الانتظار مر علينا طويلا، فإن صبرنا عليه لم يذهب سدى، لأن هذه المرافعة، التي هي بين يديك عزيزي القارئ، هي من تلك المرافعات العصماء التي لا يتركها التاريخ تمر دون أن يبادر إلى تدوينها في سجلاته الخالدة بسبب إقدامها على خلخلة الأسوار الصماء وزلزلة الحواجز البكماء".
ويواصل التقديم الذي كتبته هند التعرجي: "الأستاذ عبد الرحيم كما ينادي عليه أصدقاؤه المقربون يلبس هنا وزرة المحامي السوداء التي اعتاد أن يلبس فيها وزرة المناضل الغيور، كي ينبري إلى الساحة مهاجما كعادته دون تنميق أو تزويق للكلام".
وتضيف التعرجي: "هذا المدافع الشرس عن حقوق الإنسان، العاشق للحرية والمتيم بها، كلما قيل له: انطق، نطق بشجاعة وإقدام، غير متهيب ولا وجلان، متخذا من الحكمة والذكاء متكأ، ومستمدا من التاريخ والعقل حججا باهرة مفحمة".
ويختتم التقديم بعبارة: "وهذا ما يدعونا إلى الاقتناع بأن هذه "المرافعة من أجل مغرب علماني"، هي ثمرة عمل شاق ومضن، أنفد فيها الرجل كل جهده وصرف كل طاقته كي يضعها بين أيدينا للقراءة والتأمل".