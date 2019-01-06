موسم الجوائز المرموقة ينطلق بحفل "غولدن غلوب" في هوليوود

جيل سارغنت*

ينطلق موسم الجوائز السينمائية في هوليوود، اليوم الأحد، بإعلان جوائز "غولدن غلوب" المرموقة في ظل احتفاء صناعة السينما الأشهر في العالم بالعديد من الإنجازات.

وبعد إيرادات قياسية بلغت 41.7 ملايير دولار في عام 2018، تتنافس على "غولدن غلوب" أفلام نالت إعجاب الجمهور؛ مثل "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن) و"النمر الأسود" (ذا بلاك بانثر) و"الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) و"عودة ماري بوبنز" (ماري بوبنز ريترنز).

ومن المتوقع ألا يعبأ الحفل هذا العام كثيرا بالسياسة. وتنظم الحفل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية في منطقة بيفرلي هيلز. بينما قال الممثل آندي سامبيرغ والممثلة ساندرا آو، اللذان سيقدمان الموعد، إنهما يريدان حفلا يعمه المرح.

سامبيرغ، ضمن تصريح أدلى به لمجلة "ذي هوليوود ريبورتر"، قال: "الجميع مكتئبون، وربما يكون هذا سببا ليحصل الجميع على فسحة من الوقت للضحك والاحتفال".

أما آو فقد ذكرت من جهتها أنها "غير مهتمة على الإطلاق بالحديث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصبح مادة للانتقاد خلال حفلات توزيع الجوائز منذ انتخابه عام 2016".

وقال تيم غاري، محرر الجوائز في مجلة "فاريتي" السينمائية، "بعد انتخاب ترامب وحركة #ميتو المناهضة للتحرش الجنسي، شعر الناس بأنه ينبغي عليهم رفع أصواتهم. أما هذا العام فالمطلوب هو الاحتفاء بالعمل. يتطلع الناس إلى متعة غولدن غلوب".

ومن بين الأسماء الشهيرة التي ستحضر الحفل، اليوم الأحد، هناك ليدي غاغا وإدريس ألبا وبرادلي كوبر، والممثل المخضرم ديك فان دايك.

ويتصدر الترشيحات الفيلم الكوميدي اللاذع "النائب" (فايس) عن ديك تشيني، الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس في أمريكا، ومن بين المرشحين لجوائز عن أدوارهم في الفيلم الممثل كريستيان بيل، والممثل سام روكويل، والممثلة إيمي آدامز.

لكن المنافسة على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي ستكون شرسة؛ إذ من بين الأفلام المرشحة "المفضل" (ذا فيفوريت)، و"آسيويون أثرياء مجانين" (كريزي ريتش إيشيانز)، وفيلم "الكتاب الأخضر" (غرين بوك)، و"عودة ماري بوبنز" (ماري بوبنز ريترنز).

ومن المتوقع فوز غاغا وكوبر، الذي أخرج فيلم "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن) وشاركها بطولته، ببعض الجوائز التي من بينها جائزة لغاغا عن أغنية "شالو"، التي تقدمها في الفيلم، باعتبارها المرشحة بشدة للظفر بجائزة أفضل أغنية أصلية.

ورغم كونهما من الأفلام الموسيقية فإن فيلمي "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن) و"الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)؛ من بطولة رامي مالك في دور فريدي ميركوري، المغني الرئيسي الراحل لفريق كوين، سيتنافسان في فئة أفضل فيلم درامي.

وسيخوض المنتجان الفيلميان المنافسة أمام ثلاثة أفلام تركز على قضايا عرقية، هي "النمر الأسود" (بلاك بانثر) و(بلاك كيه.كيه. كلانزمان) و"لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إيف بيل ستريت كود توك).

ومن المتوقع فوز فيلم "روما"، للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.