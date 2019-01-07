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الرئيسية | فن وثقافة | إطار قانوني جديد يروم تكريم الشخصيات بالمغرب‎

إطار قانوني جديد يروم تكريم الشخصيات بالمغرب‎

إطار قانوني جديد يروم تكريم الشخصيات بالمغرب‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 يناير 2019 - 08:05

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة أن مرسوما يتعلق بمنح جوائز تكريمية لفائدة الشخصيات التي أسهمت في إغناء الرصيد الثقافي الوطني صدر بتاريخ 24 دجنبر 2018 بالجريدة الرسمية عدد 6737.

وقد نصت المادة الأولى من المرسوم، وفق بلاغ صحافي للوزارة، توصلت به هسبريس، على أن تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة جوائز تكريمية لفائدة الشخصيات التي أسهمت في إغناء الرصيد الوطني في سائر المجالات الإبداعية الأدبية والفنية ولمكافأة المثقفين والمبدعين والفنانين المغاربة الذين بذلوا جهودا قيمة في خدمة مختلف أوجه الثقافة المغربية والتعريف بها وطنيا ودوليا.

وبموجب هذا المرسوم، ستتولى لجنة خاصة بالجوائز التكريمية انتقاء الشخصيات المرشحة لنيل هذه الجوائز، يحدد تشكيلها وكيفيات اشتغالها، وكذا شروط ومعايير اختيار الشخصيات المرشحة للتكريم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

كما ستسلم الجوائز التكريمية ذات الصلة، في إطار التظاهرات الثقافية التي تنظمها أو تدعمها وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة.

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