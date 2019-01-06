"المسرح العربي" يلم شمل رواد "أب الفنون" في العاصمة المصرية

هسبريس من القاهرة

بمشاركة 400 مسرحي عربي، تنطلق بعد أيام قليلة فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح تحت شعار "نحو مسرح عربي جديد ومتجدد".

وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، قالت في مؤتمر صحافي إن "استضافة مصر لهذا الحدث خير دليل على أمنها واستقرارها"، مضيفة أن "استضافة القاهرة للدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي أمر مشرف تسعد به وزارة الثقافة المصرية وتكرس كل جهود قطاعاتها لخدمة المهرجان وضيوفه الذين يضيئون القاهرة بإبداعاتهم".

وأكدت الوزيرة أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بهذا الحدث الكبير ودعمها له يؤكد تقدير مصر لفن المسرح باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة، إضافة إلى الإيمان العميق بأهمية وضرورة المسرح في تطوير وعي الإنسان وإكسابه المزيد من الخبرات المعرفية والجمالية، معتبرة أن "استضافة مصر لمهرجان من هذا الحجم، بحضور عدد كبير من المسرحيين العرب، يحمل دلالة واضحة لما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، ورسالة إلى العالم أجمع بأن مصر بخير وستظل دائمًا وأبدًا".

من جهته، قال الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: "إننا في هذه الدورة التي نفتتح بها مرحلة جديدة، أصبحنا مسلحين أكثر وأكثر بما لا يقدر بأي ثمن، وأن العهد الذي عاهدنا به صاحب الفكرة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، أن نذهب معاً ودائماً نحو مسرح عربي جديد ومتجدد، وآفاق جدية ورحبة من التأثير المحلي، ليلعب المسرح دوره في تنمية وترقية مجتمعاتنا ثقافياً، ويساهم في إنشاء أجيال قادرة على بناء العلاقات وقبول الآخر والانفتاح على الجيد والجديد، ونذهب به إلى آفاق دولية يقول من خلالها كلمته، ويتبادل فيها الثقافة والمعارف مع الآخر، ويرسم صورة تليق برفعة المخزون الثقافي الذي نمتلكه، ويلعب دوره في خدمة الإنسانية جمعاء".

وفي السياق ذاته، كشف حسن النفالي مسؤول الإدارة والتنظيم بالهيئة، أن الدورة الحالية من المهرجان تعرف مشاركة 400 مسرحي عربي، و27 عرضا مسرحيا، وعشرات الندوات والملتقيات الفكرية والورش، في أكبر تظاهرة مسرحية عربية، كما تتنافس 9 عروض على جائزة الشيخ القاسمي.

ويحتفى المهرجان، بحسب المتحدث ذاته، بتقديم سبعة وعشرين عرضاً مسرحياً في ثلاثة مسارات تقدم عروضها في القاهرة ومدن أخرى؛ المسار الأول هو عروض مهرجان المسرح العربي التي اجتازت التنافس واختارتها لجنة انتقاء العروض العربية، وعروض تتنافس في المرحلة النهائية من النسخة الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي اختارتها اللجنة العربية لانتقاء العروض، وأخرى تختارها وزارة الثقافة لتقدم عروضها في إطار المهرجان بمواقع ومدن مختلفة.