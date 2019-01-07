"النهضة" تبحث في السلم والمدنية في الوطن العربي

هسبريس - وائل بورشاشن

يعالج العدد الجديد من مجلة "النهضة"، مجلة فكرية مغربية، موضوع "السِّلم والمدنية في الوطن العربي"، وهو العدد السادس عشر من المجلة الفصلية.

و"يستهِلّ القولَ" في العدد الجديد من المجلة عبد الإله بلقزيز، الأكاديمي المغربي، ببحث حول "أسبابِ أمراض العمل السياسي وعوامله"، وتقدّم المجلة بيانا ضد الفتنة من أجل السّلم والمدنية.

وفي هذا العدد، يخوض زياد حافظ محاولة حول "بيان ضد الفتنة" وإشكالية الآخر، ويبحث الفضل شلق في "ما يهدد البقاء"، ويتناول علي الدين هلال موضوع "أزمة الدولة والفتنة العربية الراهنة"، كما يتحدّث عبد الإله بلقزيز عن التطرّف والإرهاب، بينما عنونت ابتسام براج بحثها بـ"الفتنة بين الأمس واليوم".

ويقارب يونس رزين موضوع "جدل الحرب والسلام في فلسفة هوبز السياسية"، ويحاول الطيب بيّاض فهم "أسباب الانزياح من البوعزيزي إلى داعش"، بينما يتحدّث محمد الاخصاصي عن "الحاجة الماسة إلى مشروع عربي نهضَوي".

ويتذكّر محمد الحبيب الطالب، في العدد الجديد من "النهضة"، المقدمات الفكرية لـ"جريدة 8 مارس"، ويبحث نور الدين العوفي عن "الطيف الاقتصادي في الإيديولوجيا العربية المعاصرة"، ويقرأ جمال الدنسيوي "الأطروحات النظرية لسوسيولوجيا الثورات"، فيما يبحث أحمد الزاهد في موضوع "الحق السياسي والدولة الحديثة".