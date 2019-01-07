بوجعبوط يرصد الحقوق في المغرب بمنظار أمريكي

أيوب صدور

صدر للكاتب المغربي المصطفى بوجعبوط، ابن مدينة الخميسات، كتاب جديد عبارة عن دراسة مقارنة بعنوان "حقوق الإنسان بالمغرب بمنظار تقارير وزارة الخارجية الأمريكية"، عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة.

وانطلق الكاتب في هذا الإصدار من أهمية حقوق الإنسان في أجندات الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقارير وزارة خارجيتها التي تقوم بأجرأة تقارير سنوية بخصوص وضعية حقوق الإنسان بجل بلدان المعمور تفعيلا للمادتين 116 و502 من قانون المساعدات الخارجية، والتي تعدُّ من قبل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ويقدمها على شكل تقرير شامل إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وارتكز بوجعبوط على هذه التقارير باعتبارها أحد العناصر الأساسية التي تستند إليها الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة ورصد خروقات حقوق الإنسان حول العالم، ونظرا لكونها أداة فعالة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، تمر مرحلة صياغتها وإعدادها عبر تجميع المعلومات من السفارات الأمريكية والتأكد من صحتها عبر مختلف الوسائل والطرق قبل إرسالها إلى المكتب الموكول له مهمة الصياغة بوزارة الخارجية الأمريكية، قبل عرض النسخة الأخيرة على الكونغرس.

ويعتبر كتاب بوجعبوط مرجعا هاما وآلية تؤسس لدراسة تقارير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان، عبر طرح مجال خصب للبحث في خفايا هذه التقارير، ويعد نقطة انطلاق ومرجعا مثاليا تمهيديا للأطراف والفاعلين الذين لم يفهموا بعد مضامين تقارير وزارة خارجية أمريكا كأداة لتقييم أداء الحكومات عبر المعمور في حفظ حقوق مواطنيها.

خوض الكاتب بوجعبوط في موضوع حقوق الإنسان بالمغرب دفع بدار القرويين للتوزيع إلى نشر هذا الكتاب، حرصا منها على احتضان ونشر المواضيع ذات الصلة وتشجيع الكتابات في هذا المجال الذي يعرف فتورا.