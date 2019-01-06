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الرئيسية | فن وثقافة | الداودية تقتحم السوق المصرية بأغنية مع كاريكا

الداودية تقتحم السوق المصرية بأغنية مع كاريكا

الداودية تقتحم السوق المصرية بأغنية مع كاريكا
هسبريس من القاهرة
الأحد 06 يناير 2019 - 20:40

تستعد المغنية الشعبية المغربية زينة الداودية لاقتحام السوق المصرية لأول مرة، عبر تحضيرها لأولى أغانيها باللهجة المصرية مع الفنان عصام كاريكا، تحمل عنوان "أنا لو".

عادل خزيز، المنسق الاعلامي للفنانة الداودية، قال في تصريح لهسبريس إن "الفنانة الشعبية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مرحلة التسجيلات الصوتية للأغنية، وتنكب خلال هذا الأسبوع على تصوير الفيديو كليب ببيروت، في أفق إطلاق الأغنية خلال الأيام المقبلة من مصر".

وأضاف أن "الأغنية المصرية لزينة التي كتبها محمد هلال ووزعها باسم منير، تطلبت ما يزيد عن سنة ونيف من التحضير، وتسعى من خلالها إلى بداية انطلاقة مختلفة لمسيرتها الفنية لتحقيق انتشار أوسع في العالم العربي، خاصة بعد مطالبة الجمهور العربي لها في عدد من المناسبات بالغناء بالمصرية ولهجات أخرى"، مبرزا أن الأغنية تحمل طابعا شبابيا بعيدا عن الأغنية الشعبية.

العمل الجديد الذي يجمع زينة بكاريكا، والذي ترددت كثيرا في إطلاقه، قالت عنه في حديث لهسبريس إن "مشروع الغناء باللهجة المصرية جاء باقتراح من الفنان المصري، والمغاربة بإمكانهم الغناء بجميع اللهجات، وأنا أرفض التخصص في لون غنائي واحد".

وأورت الفنانة المغربية في السياق ذاته أن "الغناء بكل الألوان اجتهاد شخصي وليس متاحا لأي فنان. هناك من يستقر في لون فني واحد، وأنا ضد التخصص، بل أحب أن أوسع دائرة جمهوري وأن أبحث في كل الأنماط الموسيقية، ولا أعتبر ذلك انتقالا بل تنوعا، لأني مازلت أغني الشعبي والراي، وقد أغني الهندي؛ لم لا".

وعن مشاريع "ديوهات" تجمعها بفنانين عرب، علقت قائلة: "أرحب بكل المشاريع المقترحة من طرف الفنانين العرب، سواء تعلق الأمر بفنان في بداية مشواره أو بمن راكم تجربة مهمة في مجاله، الأهم أن نحقق ذلك التوازن فينشر الأغنية المغربية في الوطن العربي، ويحقق انتشار لونه الفني في المغرب".

تجدر الإشارة إلى أن الداودية طرحت قبل أشهر أغنية عراقية بعنوان "الدريشة"، تعاملت فيها مع عبد الله الهميم في الألحان، وفراس الحبيب في الكلمات، وحسام كامل في التوزيع والمكساج، وإيهاب الخياط في الإيقاعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - منير الأحد 06 يناير 2019 - 20:47
شرف ما بعده شرف...هدا يمثل أتحاد الامة العربيه نحو مزيد من التقدم و التطور و الفخر
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-92
2 - باحث في الفن العربي الأحد 06 يناير 2019 - 20:49
مبادرة جيدة، خاصة انفتاح على مصر، هذه الدولة العربية التي تضم أكتر من 100 مليون نسمة، هو سوق واعد للأغاني العربية، لا يجب تركيز فقط على المغاربة، وهذا عمل جيد، نتمنى من الله ان يوفق المطربة الداودية،
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-87
3 - مراقب من بعيد الأحد 06 يناير 2019 - 20:52
الفن عندنا في المغرب ولى طالب التسليم، غير كور و عطي العور... بقات غير الأغاني المصرية حتى هيا نزيدوها في الحساب... الواليدين ماضربوش الحساب مزيان، فعاود لي قولو ليا نوض اولدي هز البندير و لا الكمانجة راه غادي يجي واحد الوقت لي غادي تولي فيه الداودية و نيبة مشهورين و دايرين لاباس على المهندس و لا الطبيب لي زغب ديال شعرهم طاح بالحفاضة، كانو كايقولو نوض هز الكتاب حتى جا هاد النهار لي ولى القاري كايكل طرحة العصى من عند لي ماقاريش.. و الله يلا بلاد كحلة، كلشي غادي بالمقلوب
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74
4 - مغربي الأحد 06 يناير 2019 - 20:53
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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80
5 - Mohamed khemisset الأحد 06 يناير 2019 - 20:54
الله إحفظ مع الله استر اوصافي دابا تسمعوا شي عجب عاود ثاني وجدو راسكوم
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31
6 - مواطنة الأحد 06 يناير 2019 - 21:01
صافية كملات بقا ليها غير مصر قضاتها في المغرب .. ههههه.
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33
7 - ناقد الأحد 06 يناير 2019 - 21:11
مشاااا الفن كلش تبهدل اومابقا مايعجب
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5
8 - مغربي الأحد 06 يناير 2019 - 21:23
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
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4
9 - ورديغة الأحد 06 يناير 2019 - 21:26
اصبح في هذا الزمان يكرم فيه الشعراء ويهان فيه العلماء
والمراد بالشعراء المغنون والمغنيات
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3
10 - الداو....دي الأحد 06 يناير 2019 - 21:29
عجبا .عجبا ! واش إلى هذه الدرجة .اصبحنا نقتحم الدول بأغاني الهابطة أو غير الهابطة الاقتحام الصحيح هو بالعلم بالتكنولوجيا بالصناعة بالاقتصاد . حتى نكتب عند الشعوب بالعلماء والمتقفون والمبتكرون لا بالمهرجون والضجاجون
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3
11 - العتابي الأحد 06 يناير 2019 - 21:31
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم يارب استر عيوبنا وهدينا إلى الطريق السوي.
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5
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