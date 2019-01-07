"ثلاثيّة" تقتسم مجد التتويج في حفل "غولدن غلوب"

هسبريس ـ مُتابعة

حصدت أفلام "الكتاب الأخضر" و"الملحمة البوهيمية" و"روما" نصيب الأسد من جوائز "غولدن غلوب" في دورتها الـ76، في حفل أدهش الجميع، وسط تأثير ضئيل لفيلم "مولد نجمة" رغم ترشيحه لخمس جوائز.

وفاز "الكتاب الأخضر" بثلاث جوائز، و"الملحمة البوهيمية" و"روما" بجائزتين لكل منهما، خلال الحفل الذي أقيم بفندق بيفرلي هيلتون في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وحصل "الكتاب الأخضر"، للمخرج بيتر فاريلي، على جائزة "أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي"، إلى جانب جائزتي أفضل ممثل مساعد لماهرشالا علي، وأفضل سيناريو من كتابة نيك فاليلونجا وبريان كوري وفاريلي.

من جهة أخرى، أدهشت "الملحمة البوهيمية" الجميع بحصولها على جائزة "أفضل فيلم درامي"، بينما حصل رامي مالك على جائزة "أفضل ممثل" عن دور فريدي ميركوري.

كذلك حصل فيلم "روما" على جائزتي "أفضل فيلم أجنبي" و"أفضل مخرج" للمكسيكي ألفونسو كوارون، ليصبح ثاني فيلم مكسيكي يفوز في هذه الفئة بعد "حب هندي" عام 1958.

وكانت إحدى الجوائز الأكثر تنافسية في الحفل هي "أفضل ممثلة درامية" قبل أن تعود إلى جلين كلوز عن دورها في فيلم "الزوجة"، متجاوزة ليدي غافا في "مولد نجمة"، ونيكول كيدمان في "مدمر"، وميليسا مكارثي في "أيمكنك أن تسامحني؟"، وروزاموند بايك في "حرب خاصة".

وحصل فيلم "النائب"، الذي رشح لنيل ست جوائز، على جائزة "أفضل ممثل كوميدي أو ممثل موسيقي" للفنان كريستيان بيل عن دور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني.

كما فازت أوليفيا كولمان بجائزة "أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي" عن دورها في فيلم "المفضلة"؛ وأهدت الجائزة لزميلتيها إيما ستون وريتشل وايز. في حين فازت ريجينا كينج بجائزة "أفضل ممثلة مساعدة" عن دورها في فيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث".

واكتملت الأمسية بحصول نجمة البوب ليدي غاغا على جائزة "أفضل أغنية أصلية"، عن تغنيها بقطعة "ضحل" (شالو) في فيلم "مولد نجمة". كما حصل فيلم "الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت" على جائزة "أفضل فيلم رسوم متحركة"، بينما ذهبت جائزة "أفضل موسيقى تصويرية" لجوستين هورويتز عن فيلم "أول رجل".