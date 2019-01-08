المعزوز وربيع يؤثثان اللائحة الطويلة لجائزة "بوكر"

هسبريس - وائل بورشاشن

تضمّنت القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) اسمين مغربيين هما مبارك ربيع، الأكاديمي الروائي، عن روايته "غرب المتوسط"، ومحمد المعزوز، الأكاديمي الروائي، عن روايته "بأيّ ذنب رحلت".

كما تضمّنت القائمة روايات من مختلف البلدان العربية، مثل: "مي: ليالي إيزيس كوبيا" للروائي الجزائري واسيني الأعرج، و"سيدات الحواس الخمس" للروائي الأردني جلال برجس، و"نساء بلا أثر" للروائي اللبناني رياض الريس، و"بريد اليل" للروائية اللبنانية هدى بركات، و"رغوة سوداء'' للروائي الإرتري حجي جابر.

ومن الروايات التي تضمّنتها القائمة الطويلة أيضا "مسرى الغرانيق في مدن العقيق" للروائية السعودية أميمة الخميس، و"شمس بيضاء باردة" لكفى الزعبي، الروائية الأردنية، و"أنا وحاييم" للروائي الجزائري الحبيب السائح، و"صيف مع العدو" للروائية السورية شهلا العجيلي، و"الوصايا" لعادل عصمت، الروائي المصري، و"الزوجة المكسيكية" للروائي المصري إيمان يحيى.

كما تضمّنت القائمة رواية "قتلت أمي لأحيا"، للروائية اللبنانية مي منسى، و"إخوة محمد" للروائية العراقية ميسلون هادي، و"النبيذة" للروائية العراقية إنعام كجه جي؛ لتصل بذلك سبع كاتبات إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية، في سابقة في تاريخ الجائزة.

وقال شرف الدين ماجدولين، الناقد المغربي رئيس لجنة تحكيم جائزة البوكر العربية، إن الروايات التي اختيرت في القائمة الطويلة لهذه الدورة "تنتمي إلى تجارب واختيارات أسلوبية متباينة من التاريخية إلى الواقعية التأملية إلى السيرية والتسجيلية، ومن النصوص النثرية المكثفة إلى تلك المقتصدة في استعمال اللغة"، مضيفا أن تعدّد الاختيارات الأسلوبية قد يفسَّر بـ"الانتماء إلى أجيال مختلفة، وأيضاً بالنظر إلى قدومها من جغرافيات عربية متباعدة، لكنها في النهاية تعكس هموماً وتطلعات إنسانية متقاطعة وخيبات وأوجاعاً ومرارات متشابهة".

وقد اختيرت الروايات الواردة في القائمة الطويلة للجائزة من طرف لجنة تحكيم يترأّسها شرف الدين ماجدولين، أكاديمي مغربي، وفوزية أبو خالد، أكاديمية وشاعرة سعودية، وزليخة أبوريشة، شاعرة وكاتبة أردنية، ولطيف زيتوني، أكاديمي وناقد لبناني، وتشانغ هونغ يي، أكاديمية ومترجمة وباحثة صينية.

وسيتمّ اختيار عناوين القائمة القصيرة من طرف لجنة التحكيم من بين الروايات المدرجة أسماؤُها في القائمة الطويلة والإعلان عنها في اليوم الخامس من شهر فبراير، ثم يلي ذلك الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الثانية عشرة، عشيّة افتتاح الدورة الـ 29 من "معرض أبوظبي الدولي للكتاب"، في 23 من شهر أبريل المقبل.

وتهدف جائزة البوكر العربية إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، إذ تموّل ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنجليزية، وترعاها "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، وتدعمها ماليا "دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسبق أن ظفر بها الروائي المغربي محمد الأشعري مناصفة عن روايته "القوس والفراشة".