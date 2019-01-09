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الرئيسية | فن وثقافة | توسيع شبكة معاهد الموسيقى والكوريغرافيا بالمملكة

توسيع شبكة معاهد الموسيقى والكوريغرافيا بالمملكة

توسيع شبكة معاهد الموسيقى والكوريغرافيا بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 09 يناير 2019 - 07:40

شرعت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- في تعزيز البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية لمعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي التابعة لها، إضافة إلى توسيع شبكة المعاهد الموسيقية بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار العناية البالغة التي توليها الوزارة لمجال الموسيقى والفن الكوريغرافي.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هذه السنة عرفت إحداث وانطلاق معاهد موسيقية جديدة برسم الموسم الدراسي الحالي بكل من مدن خنيفرة وقلعة السراغنة وخريبكة، كما عملت الوزارة على صيانة وإصلاح بنايات بعض معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي بكل من مراكش وبني ملال وآسفي وسيدي قاسم ومولاي رشيد بالرباط.

وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة عملت على تبني آلية جديدة تخص التسجيل الالكتروني، حيث ساهمت بشكل فعال في تمكين شريحة واسعة من الاستفادة من التسجيل، وكذا تحسين وتحديث سبل التواصل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي خلال عمليتي التسجيل وإعادة التسجيل.

كما تعتزم الوزارة، يضيف البلاغ، مواصلة الارتقاء بالمعاهد الموسيقية وبالعاملين بها من أساتذة وأطر وإداريين، حيث ستعمل على إحداث 5 معاهد جديدة خلال الموسم الدراسي المقبل.

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