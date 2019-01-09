بوعبيد التركي يبرز تاريخ "قبائل زعير" في كتاب

هسبريس - وائل بورشاشن

صدر حديثا لبوعبيد التركي، المؤرخ المغربي، كتاب "وثائق لدراسة تاريخ قبائل زعير: من عهد السلطان المولى سليمان إلى عهد السلطان المولى محمد بن يوسف"، عن منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

ووصفت مصلحة النشر والتوزيع بمديرية الأنظمة والدراسات التاريخية بمندوبية قدماء المقاومين بحث بوعبيد التركي وجمعه الرصيد الوثائقي الضخم واستخراجه بخط يده من أصوله، بـ"المجهود الجبار والمضني الذي يتطلب وقتا، وصبرا، وأناة وخبرة ومعرفة بالخطوط، وباللغة، وأحيانا لغة العصر التي كتبت بها الوثيقة".

ورتّب التركي، حسب المصدر نفسه، وثائقه وفق تسلسل زمني ينطلق من عهد السلطان سليمان وصولا إلى عهد السلطان محمد بن يوسف، مع الحرص على الموافقة بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي لكل وثيقة، والإشارة إلى مصدرها، مع إرفاقها، متى أمكن ذلك، بصورة من أصلها، إلى جانب التعريف بمختلف الأعلام، والمواقع الجغرافية، وفرق القبائل، والعشائر، والعائلات، والأعراف، والألفاظ العامية، واللهجات المحلية الواردة فيها.

هذا الكتاب، حسب مصلحة نشره وتوزيعه، هو "رصيد وثائقي غني ومتنوع من مستندات رسمية غميسة تقارب 1000 وثيقة، ويضم ظهائر ورسائل سلطانية ومخزنية تبادلتها السلطة المخزنية مع ولاة زعير وأعيانها ورجالاتها، ويشمل عهود ثمانية سلاطنة علويين، مغطّيا بذلك مرحلة تاريخية ممتدة من عهد السلطان سليمان؛ أي من سنة 1790 إلى سنة 1822، وصولا إلى عهد السلطان محمد بن يوسف من 1927 إلى 1961".

وذكرت مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذا المنشور رأى النور بعد قيام الباحث بوعبيد التركي بـ"مسح شامل للوثائق المحفوظة بالخزانة الحسنية وبمديرية الوثائق الملكية، والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، ومكتبة آل سعود بالدار البيضاء، إضافة إلى اللجوء إلى بعض الأسر الزّعرية والوثائق التي تمتلكها، فضلا عن المنشورات الأخرى، على قلّتها"، مضيفة أن نشر كتاب "وثائق لدراسة تاريخ قبائل زعير" يأتي في سياق "التعريف بما ظل متواريا وخفيّا أو مغيّبا من تاريخ المغرب المحلي".