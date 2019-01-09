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الرئيسية | فن وثقافة | تأجيل الدورة العشرين من المهرجان الوطني للفيلم

تأجيل الدورة العشرين من المهرجان الوطني للفيلم

تأجيل الدورة العشرين من المهرجان الوطني للفيلم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 يناير 2019 - 10:50

أفاد المركز السينمائي المغربي بأنه تم تأجيل موعد انعقاد الدورة العشرين للمهرجان الوطني للفيلم إلى الفترة من 1 إلى 9 مارس 2019.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أنه "لكي تتمكن اللجنة المنظمة للمهرجان الوطني للفيلم من توفير الشروط اللازمة لضمان النجاح لدورته العشرين، وحتى يتم منح مهلة زمنية كافية للمهنيين من أجل إنجاز أفلامهم وتقديمها في أفضل الظروف التقنية والفنية، فقد تقرر إرجاء موعد انعقاد هذه التظاهرة السينمائية الوطنية الهامة إلى مارس 2019".

وكانت الدورة العشرون للمهرجان الوطني للفيلم مبرمجة خلال الفترة ما بين فاتح وتاسع فبراير المقبل بطنجة؛ ويعرف المهرجان تنظيم مسابقة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة، وورشات نقاش وتقديم الحصيلة السينمائية السنوية، فضلا عن أنشطة موازية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 09 يناير 2019 - 11:25
اليس من حق فءة واسعة من المغاربة أن يكون لها الشرف حضور مهرجان خطابي ..ديني فيه شروحات الفقه.والقرآن..ومباريات لتجويد .وقراءة القرآن.. واختيار احسن القراء واحسن الاءمة من الشباب بالخصوص لانهم ركاءز هذا الوطن ؟ مهرجانات دينية..تحث الشباب على التشبث بقيم دينهم..وتجعلهم ينتظرون هذه المهرجانات سنويا..ويجدون ويهيؤون لها ما عندهم من تقوى الله لبرامج المهرجان...افلم تنظروا وتعلموا انكم من مهرجان لمهرجان. الكل في صميم الغناء..والترف والأفلام..الطويلة.والقصيرة..والسنيما.. الغربية والعربية والمحلية..و.و.و...الم تنظروا يوما إلى هذه الفئة المتعطشين لدينهم الحق .وتهدوا لهم أيضا مهرجانا دينيا تحضره الأمة الإسلامية من كافة العالم ومن علماء ؟ السنا مسلمين .في بلد مسلم .....؟.؟.؟.
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