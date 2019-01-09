تأجيل الدورة العشرين من المهرجان الوطني للفيلم

هسبريس من الرباط

أفاد المركز السينمائي المغربي بأنه تم تأجيل موعد انعقاد الدورة العشرين للمهرجان الوطني للفيلم إلى الفترة من 1 إلى 9 مارس 2019.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أنه "لكي تتمكن اللجنة المنظمة للمهرجان الوطني للفيلم من توفير الشروط اللازمة لضمان النجاح لدورته العشرين، وحتى يتم منح مهلة زمنية كافية للمهنيين من أجل إنجاز أفلامهم وتقديمها في أفضل الظروف التقنية والفنية، فقد تقرر إرجاء موعد انعقاد هذه التظاهرة السينمائية الوطنية الهامة إلى مارس 2019".

وكانت الدورة العشرون للمهرجان الوطني للفيلم مبرمجة خلال الفترة ما بين فاتح وتاسع فبراير المقبل بطنجة؛ ويعرف المهرجان تنظيم مسابقة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة، وورشات نقاش وتقديم الحصيلة السينمائية السنوية، فضلا عن أنشطة موازية.