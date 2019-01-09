"المسرح العربي" يكرم عطاء رواد الركح المصري

هسبريس من القاهرة

على وقع الاحتفاء برُواد الركح المصري وتقييم أدوار "أب الفنون" في الوطن العربي، يكرم مهرجان المسرح العربي في دورته الجديدة 25 مسرحيا، اعترافاً بعطائهم المُتواصل في الميدان.

هذه الزيادة في عدد المكرمين، خلافا للدورات السابقة، بررها خالد جلال، رئيس اللجنة العليا للمهرجان العربي للمسرح، بالقول: "مصر لديها قامات فنية كبيرة لها تاريخ ضخم ومشرف، لذا فكرنا في زيادة عدد المكرمين إلى 25 شخصًا، خصوصًا أنهم من أهم شخصيات المسرح المصري الفنية والعلمية، وأثروا في الحياة الفنية بأعمالهم الخالدة، سواء كممثلين أو كمخرجين أو ككتاب مسرحيين".

المخرج جلال الشرقاوي استغل فرصة الاحتفاء للتأكيد على دور الفن في مواجهة الإرهاب والتطرف، قائلا: "يبدو أن دور الفن في مواجهه الإرهاب، والذي لم يعد مقتصرا على مصر، قد غاب عن بالنا، فالفن سلاح لا يقل حدة عن سلاح المدفع"، وتابع: "الدول العربية لم تنجح في إقامة وحدة عربية، رغم أن الفن منبع يكاد يكون وحيدًا لعمل هذه الوحدة..ومقولتي هذه ستتحقق من خلال الهيئة العربية للمسرح بفضل دولة الشارقة".

من جهته، أورد الفنان أشرف عبد الغفور: "الثقافة والفنون دائمًا ترتقي بالإنسان، ويتمحور معظمها بصورة مكثفة في عالم المسرح. وعندما تفسد الروح سيفسد كل شيء"، مضيفا: "مصر تُضيء لمدة أسبوع بمناخ ثقافي، نحن في أشد الحاجة له، ويُحدث إنعاشا فنيا في المسرح أكمله".

أما المخرج سمير العصفوري فقال: "هذا الجيل المسرحي الحالي ينظر إلينا نحن الجيل الماضي كآثار من الماضي، فكل هؤلاء القامات المبدعة تعبت كثيرا لكي يكون لها هذا الجمع والحاضر والحلم بالمستقبل"، مسترسلا: "جيل الماضي والحاضر..كل هؤلاء عاشوا الحداثة وما بعد الحداثة".

وتابع المخرج المصري حديثه لوسائل الإعلام العربية: "هذا التكريم يطيب كل هذه الجروح الطيبة، فهم أعطوا وزرعوا معالم الفنون المسرحية في كل القطب العربي، لأن أبو الفنون هو المعلم الحقيقي للتمثيل المسرحي في أي مكان. ولكن تعرض فن التمثيل إلى أعباء في كل الشاشات العربية لأننا فقدنا النص الأصلي".

وأعربت الفنانة سهير المرشدي عن سعادتها بالتكريم من قِبل إدارة المهرجان قائلة: "التكريم "طبطب عليا".. شعرت بأننا مهما طال الزمن فنحن على قلب رجل واحد"، وتابعت: "أشعر بأنني أريد أن أرقص على المسرح وأرتجل نصًا مسرحيًا من سعادتي".

وتكرم الدورة الحادية عشرة للمهرجان كلا من "أشرف عبدالغفور، آمال بكير، جلال الشرقاوي، رشوان توفيق، سميحة أيوب، سمير أحمد، سمير العصفوري، سميرة عبدالعزيز، سمير غانم، سناء شافع، سهير المرشدي، عبدالرحمن أبوزهرة، عزت العلايلي، فهمي الخولي، كمال عيد، لينين الرملي، محمود الحديني، محمود ياسين، نبيل الحلفاوي، نبيل منيب، نجاة علي، نعيمة عجمي، هدى وصفي، يسري الجندي ويحيى الفخراني".