24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صور مَاء العينين تعيد جدل الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة (5.00)

  2. الأشرار وصناعة الصدمة الأخلاقية (5.00)

  3. سوسيولوجيا الانفعال الديني (5.00)

  4. رئيس جهة الشرق يدشن وحدة للنسيج في جرسيف‎ (5.00)

  5. الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | صدور الجزء الثالث من الأعمال الشعرية لبوسريف

صدور الجزء الثالث من الأعمال الشعرية لبوسريف

صدور الجزء الثالث من الأعمال الشعرية لبوسريف
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 09 يناير 2019 - 09:21

صدر حديثا الجزء الثالث من الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح بوسريف، الشاعر المغربي، عن "دار فضاءات" في عمان بالأردن، في 530 صفحة من القطع المتوسط، بعدما صدر الجزءان الأول والثاني بالمغرب، عن دار إفريقيا الشرق.

ويضم الجزء الثالث من مجموع الأعمال الشعرية لبوسريف، حسب ورقة الإصدار الجديد، الجزء الأخير من شرفة يتيمة بعنوان "لا يقين في الغابة"، والعمل الحاصل على جائزة المغرب للكتاب في صنف الشِّعر، برسم سنة 2018، "رفات جلجامش [كشـ ـ بلـ ـ كا ـ مش] الرجل الذي سيُنْبِت شجرة جديدة".

وتضم الأجزاء الثلاثة من الأعمال الشِّعرية الكاملة للشاعر المغربي مجموع ما صدر منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي إلى حدود سنة 2017، وهو ما يناهز 14 عملا شعريا.

بوسريف، الذي صدر له سنة 2018 ديوان "يااااا هذا تكلم لأراك"، يشتغل في أعماله الشعرية، حسب ورقة إصداره الأخير، على مفهوم "العمل"، الذي يدخل ضمن ما يُسمِّيه "حداثة الكتابة"، مقابل "حداثة القصيدة"؛ كما يرد في الورقة أنه يعتبر القصيدة "ذات بنية شفاهية"، ولا علاقة لها بالمكتوب أو الكتابة.

وتركّز كتابة بوسريف، حسب المصدر نفسه، على الشِّعر في توسُّع دواله، التي باتت الصفحة بينها، في توزيعها، وفي مجموع مكوناتها التي يُعْتَبَر الصوت من بينها، لا المهيمن عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.