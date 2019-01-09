صدور الجزء الثالث من الأعمال الشعرية لبوسريف

هسبريس - وائل بورشاشن

صدر حديثا الجزء الثالث من الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح بوسريف، الشاعر المغربي، عن "دار فضاءات" في عمان بالأردن، في 530 صفحة من القطع المتوسط، بعدما صدر الجزءان الأول والثاني بالمغرب، عن دار إفريقيا الشرق.

ويضم الجزء الثالث من مجموع الأعمال الشعرية لبوسريف، حسب ورقة الإصدار الجديد، الجزء الأخير من شرفة يتيمة بعنوان "لا يقين في الغابة"، والعمل الحاصل على جائزة المغرب للكتاب في صنف الشِّعر، برسم سنة 2018، "رفات جلجامش [كشـ ـ بلـ ـ كا ـ مش] الرجل الذي سيُنْبِت شجرة جديدة".

وتضم الأجزاء الثلاثة من الأعمال الشِّعرية الكاملة للشاعر المغربي مجموع ما صدر منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي إلى حدود سنة 2017، وهو ما يناهز 14 عملا شعريا.

بوسريف، الذي صدر له سنة 2018 ديوان "يااااا هذا تكلم لأراك"، يشتغل في أعماله الشعرية، حسب ورقة إصداره الأخير، على مفهوم "العمل"، الذي يدخل ضمن ما يُسمِّيه "حداثة الكتابة"، مقابل "حداثة القصيدة"؛ كما يرد في الورقة أنه يعتبر القصيدة "ذات بنية شفاهية"، ولا علاقة لها بالمكتوب أو الكتابة.

وتركّز كتابة بوسريف، حسب المصدر نفسه، على الشِّعر في توسُّع دواله، التي باتت الصفحة بينها، في توزيعها، وفي مجموع مكوناتها التي يُعْتَبَر الصوت من بينها، لا المهيمن عليها.