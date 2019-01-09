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كُتّاب وآراء
شاكر يعزز حضوره في شبكات التواصل الاجتماعي
بعد تواجده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ أكثر من خمس سنوات، بات النجم اللبناني فضل شاكر متواجدا عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وأطلق فضل، قبل نهاية العام المنصرم، قناته الرسمية على "يوتيوب"، وشهدت على صدور أغنيته الجديدة "يلا مع السلامة"، وتزامن صدورها مع إطلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال المكتب الإعلامي إن "فضل شاكر أطلق مع بداية العام الجاري حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، وتشهد جميع صفحاته إقبالا جماهيريا واسعا، إذ ارتفعت نسبة متابعيه بشكل ملحوظ".
وأضاف المصدر ذاته أن "فضل شاكر يشهد نجاح أغنيته الجديدة "يلا مع السلامة"، التي حققت أكثر من 2.7 ملايين مشاهدة في غضون أسبوعين".