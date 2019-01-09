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الرئيسية | فن وثقافة | المسرحية الأمازيغية "رماس" تدشن جولة بأوروبا

المسرحية الأمازيغية "رماس" تدشن جولة بأوروبا

المسرحية الأمازيغية "رماس" تدشن جولة بأوروبا
محمد السعيدي
الأربعاء 09 يناير 2019 - 12:10

يتسم النص المسرحي الأمازيغي الموسوم بعنوان "رماس"، في أبعاده الفنية والقيمية، بالدعوة إلى "الحفاظ على التراث الأمازيغي بالمغرب، والحفاظ على الهوية، وعدم التفريط فيها في زمن العولمة، وضياع الهويات"، في قالب فني يستحضر العمق التاريخي والحضاري من أجل التأسيس لحاضر ومستقبل ينبني على قيم التعايش والتسامح والاحترام، في ظل واقع عالمي تطغى فيه سلوكات وممارسات أحادية تنتصر للتطرف والتحريض على الكراهية.

في هذا الصدد، تقوم فرقة "مارتشيكا للمسرح والسينما بالناظور"، وهي الفرقة ذاتها التي تقوم بتشخيص مسرحية "رماس" للمؤلف أحمد زاهد وإخراج الفنان والكوميدي بوزيان، بجولة فنية أوروبية تشمل عددا من البلدان، كالدانمارك، وألمانيا، وهولندا، حاملة في قالب إبداعي وفني رسائل إنسانية في سعي إلى معانقة جديدة لجمهور هذه الدول.

هذه العروض المسرحية تندرج في إطار الجولات المسرحية المدعمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، علما أن العاصمة الدانماركية كوبنهاجن ستكون محطة أولى من محطات هذه الجولة؛ وذلك يوم 11 يناير 2019 بمسرح " BREMEN TEATER " على الساعة السابعة مساءً؛ فيما سيكون العرض الثاني بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم 12 يناير 2019 بمسرح "SAALBAU NIDDA" ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، تليها عروض أخرى بهولندا.

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