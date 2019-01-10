مسلسل "أيام العسل" .. خلطة كوميدية عربية تكسر عائق اللهجات

كاميليا كريم من القاهرة

في قالب كوميدي درامي، يجمع بين لهجات متعددة، ينقل المسلسل المصري السعودي "أيام العسل"، الذي يدخل السباق الرمضاني للموسم المقبل، الكثير من الأحداث الغريبة وغير المتوقعة التي تدور داخل فندق لمستثمر سعودي، يستضيف العرسان الجدد.

"رغم الرابط الذي يجمع بعض شخصيات المسلسل، إلا أن أحداث حلقاته تختلف عن سابقتها، لتسليط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية، في قالب كوميدي تلتقي فيه عدد من الشخصيات العربية"، يوضح الممثل المغربي ربيع القاطي، الذي يجسد بطولة إحدى حلقات المسلسل، في حديث لهسبريس.

وتحكي أحداث الحلقة المغربية العربية التي تحمل عنوان "ذكريات لا تنسى"، حسب القاطي، "قصة رجل أعمال مغربي يدعى "حاتم"، يواجه مشاكل على مستوى العمل بعد تعرضه للنصب والاحتيال، وزواجه بامرأتين، الأولى مغربية والثانية مصرية، في قالب كوميدي، تلتقي فيه عدة شخصيات وتنتصر فيه المواقف الإنسانية".

وأورد الممثل المغربي أن المسلسل الذي تم تنفيذه في أحد استوديوهات القاهرة يغلب عليه الطابع الكوميدي، وحلقاته متصلة الشخصيات، ومنفصلة الأحداث؛ ففي كل يوم قصة جديدة، ويشارك فيه فنانون من معظم الدول العربية، وهو من تأليف الكاتب فاروق الشعيبي، وإخراج أحمد نور، وإنتاج فاين آرت للإنتاج والتوزيع الفني.

وأوضح القاطي أن "الدور الذي يقدمه ينتصر للهجة المغربية في حوارات ثنائية تجمعه بعدد من الشخصيات العربية"، مضيفا: "العمل ينتصر للحوار العربي المشترك وتحقيق تواصل ثقافي، ولم شمل الثقافات العربية".

من جهة ثانية، يسترسل المتحدث ذاته: "الجمهور العربي سيكتشف من خلال الدور الذي أقدمه حمولة ثقافية لا تختلف كثيرا عن ثقافتهم، ما دمنا نلتقي في الدين واللغة والقيم الإنسانية".

ويجمع مسلسل "أيام العسل"، الذي سيعرض في ثلاثة مواسم، نخبة من الممثلين العرب، من أبرزهم: رجاء الجداوي، هاني رمزي، داليا البحري، رانيا فريد شوقي، وإيناس كامل، وغيرهم.