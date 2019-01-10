بوشناق يرافق نحاس في أغنية "ما خلاو ما قالو"

هسبريس من الرباط

دشن المغني الشاب سفيان نحاس السنة الجديدة بأغنية رومانسية تحمل عنوان "ماخلاو ماقالو"، راعت جودة الكلمات في قالب موسيقي متميز.

وسلط نحاس في أغنيته الجديدة، التي تعتبر قريبة من موسيقى "وورلد أفريكان"، وتحمل كلمات مهدي كليبر ومن توزيع وإنتاج حميد بوشناق، (سلط) الضوء على العلاقة بين الأزواج ودعا إلى الصبر والتسلح بالحب من أجل تجاوز المشاكل والمعيقات؛ وذلك في قالب موسيقي جديد.

وقال الفنان الشاب إن اختياره للغناء بشكل منفرد يجعله حرا أكثر في اختياراته الغنائية، مبرزا أن ظروفا اجتماعية، إلى جانب وفاة أحد أعضاء الفرقة، أدت إلى تفكيك "مجموعة نحاس"، مضيفا: "أنا الوحيد الذي حرص على مواصلة مشواره الفني في المجموعة واحتفظت باسمها".

وشدد نحاس على ضرورة اختيار كلمات جيدة في أغانيه، وقال إن "الفن رسالة ترقى بالجمهور وبثقافته. ومن ثمّ، أحرص على اختيار كلمات لا تخدش الحياء وبعيدة عما يتم تداوله في الشارع، على الرغم من تصنيف الأغنية ضمن اللون الشبابي".

من جهة ثانية، يرى الفنان الشاب أنه على الرغم من التوهج الذي تعيشه الأغنية المغربية، بفضل المجهودات الشخصية للفنانين الشباب، إلا أن "الساحة الفنية تعيش عبثا موسيقيا".

يذكر أن سفيان نحاس بدأ مساره الفني رفقة مجموعة غنائية كانت تحمل الاسم نفسه، وهي المجموعة التي شاركت في أحد برامج اكتشاف المواهب واستطاعت التأهل إلى المراحل النهائية، إلا أنها اضطرت إلى الانشقاق بسبب بعض المشاكل التي واجهتها، إلى جانب وفاة أحد أعضائها.

ومن بين الأعمال التي قدمها نحاس في الشهور الأخيرة أغنية "ديني"، التي أداها باللهجة المغربية على إيقاعات موسيقى البوب وفن الفيزيون وجمع فيها بين الغناء والتلحين، كما اشتغل على إيقاعات أخرى، من بينها الأمازيغية والحسانية.

وتناول سفيان نحاس في أغنية "ديني" موضوعا اجتماعيا سلط فيه الضوء على وضعية بعض النساء اللواتي يخترن الهجرة للعمل من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية.