24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4016:1818:4020:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. جنوب إفريقيا تلوم "السياسة" في خسارة "كان 2019" أمام مصر (5.00)

  2. "مركز الذاكرة" يهدي حوارا ثقافيا إلى روحي "جريمة شمهروش" (5.00)

  3. ما مدى نجاعة المقاربة الدينية في مواجهة التطرف والإرهاب؟ (5.00)

  4. "تسقيف الأسعار" يجمع "مجلس المنافسة" بشركات توزيع المحروقات (5.00)

  5. البطالة تصل إلى 6.7% في بلدان الاتحاد الأوروبي (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | جرائم جنسية لمايكل جاكسون بمهرجان "صندانس"

جرائم جنسية لمايكل جاكسون بمهرجان "صندانس"

جرائم جنسية لمايكل جاكسون بمهرجان "صندانس"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 10 يناير 2019 - 18:36

أعلن مهرجان "صندانس" السينمائي، أهم حدث للأفلام المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عرض وثائقي في دورته المقبلة عن اعتداءات جنسية مزعوم ارتكابها من طرف المغني الراحل مايكل جاكسون.

وجاء في بيان صحفي للمهرجان أن"Leaving Neverland"، أو "مغادرة نيفرلاند"، هو عنوان الوثائقي الذي أخرجه دان ريد ويعد أحد أحدث الفقرات المضافة إلى برنامج "صندانس"، الذي سيقام في مدينة بارك سيتي بولاية يوتا، خلال الفترة بين 24 من الشهر الجاري و4 فبراير المقبل.

وأوضح الملخص الرسمي للوثائقي أنه "في ذروة شهرة مايكل جاكسون، بدأ علاقة طويلة مع طفلين في السابعة والعاشرة من عمرهما وأسرتيهما. الآن وبعد أن أصبحا في عقدهما الثالث من العمر يحكيان كيف تعرضا للاعتداءات الجنسية من جانب جاكسون".

ووجهت مرارا إلى "ملك البوب"، الذي توفي في عام 2009 عن عمر ناهز 50 عاما بسبب جرعة زائدة من الأدوية، تهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين.

وفي عام 2005 تمت تبرئة النجم الغنائي في قضية اتهم فيها بالاعتداء على شاب، بينما في عام 1994 توصل إلى اتفاق مالي خارج إطار المحاكم مع أسرة طفل آخر أثارت الجريمة نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.