المغني لويس فونسي يطلق ألبوم "لابيذا" في فبراير

هسبريس - إفي

أعلن المطرب البويرتوريكي الشهير، لويس فونسي، أن ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "Vida"، الأكثر أهمية في مسيرته، سيصدر في الأول من فبراير المقبل.

وسيحتوي الألبوم على 15 أغنية، و2 ريمكس لأغنيته الشهيرة "Despacito"، وأغنية مهداة إلى ابنه الأصغر روكو.

وقال فونسي لـ"إفي" في ميامي، خلال المقابلات الترويجية للنسخة الأولى من "La Voz USA"، إنه "ألبوم يحتوي على جوهر ما كانت عليه دائما موسيقاي".

وأضاف أن هذا الأسطوانة الجديدة ستحتوي على القليل من "الرقص"، و"رومانسية أكثر"، و"كما فعلت عندما ولدت ابنتي الكبرى"، ستكون هناك أغنية لـ"روكو".

وكما أكد مغني الراب على مواقع التواصل الاجتماعية، فإن الألبوم الجديد يعد "الأكثر أهمية"، في حياته المهنية و"نقطة تحول (علامة فارقة)، بعد " Despacito".

ويتضمن الألبوم، من انتاج الكولومبيين ماوريسيو رينجيفو، وأندريس توريس، نسختين من "Despacito"، التي أحدثت ثورة في عالم الغناء في عام 2017، الأغنية الأصلية مع دادي يانكي، والنسخة الثانية التي غناها مع جاستين بيبر.

وسيتعاون فونسي مع العديد من المغنيين في هذا الألبوم، وفي هذا الصدد قال "لقد كان التعاون فرصة لكل فنان لإظهار والاستمتاع بأفضل ما يفعله"، وفي تصريحاته لـ(إفي)، أكد المغني الشهير أنه يرفض التعاون مع فناني الحضر والأكثر شعبية في العالم الأنجلوساكسوني، فقط كجزء من إستراتيجية تجارية، مضيفا أنه يُكن لهؤلاء الفنانين "الإعجاب والاحترام".

وأكد أنه في البداية كانت الخطة إطلاق الألبوم في منتصف عام 2017، قبل أن تغير له أغنية "Despacito" مجرى حياته، وتصبح الموسيقى اللاتينية الأكثر استماعا على منصات البث الحي "ستريمنج".