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كُتّاب وآراء
وعكة صحية تنقل عبد الهادي بلخياط إلى المستشفى
تعرض عبد الهادي بلخياط، الفنان الغنائي السابق، إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وقال مصدر خاص بهسبريس إن بلخياط قد أغمي عليه في مقر "الدعوة والتبليغ" بمدينة تنغير، وتحديدا حين كان بالمرافق الصحية للمبنى.
وأضاف المصدر، غير راغب في كشف هويته، أن التشخيص الطبي لحالة عبد الهادي بلخياط قد ربط ما وقع بـ"نزيف داخل الجمجمة"، وتمت إحاطته بالعناية اللازمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
تألمت حقا للخبر و اطلب من الله العلي القدير ان يشفيه شفاءا لا يغادر سقما...
دعواتنا له بالتعافي العاجل ان شاء الله.