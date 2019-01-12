وعكة صحية تنقل عبد الهادي بلخياط إلى المستشفى

هسبريس من الرباط

تعرض عبد الهادي بلخياط، الفنان الغنائي السابق، إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقال مصدر خاص بهسبريس إن بلخياط قد أغمي عليه في مقر "الدعوة والتبليغ" بمدينة تنغير، وتحديدا حين كان بالمرافق الصحية للمبنى.

وأضاف المصدر، غير راغب في كشف هويته، أن التشخيص الطبي لحالة عبد الهادي بلخياط قد ربط ما وقع بـ"نزيف داخل الجمجمة"، وتمت إحاطته بالعناية اللازمة.