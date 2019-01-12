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الرئيسية | فن وثقافة | وعكة صحية تنقل عبد الهادي بلخياط إلى المستشفى

وعكة صحية تنقل عبد الهادي بلخياط إلى المستشفى

وعكة صحية تنقل عبد الهادي بلخياط إلى المستشفى
هسبريس من الرباط
السبت 12 يناير 2019 - 21:15

تعرض عبد الهادي بلخياط، الفنان الغنائي السابق، إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقال مصدر خاص بهسبريس إن بلخياط قد أغمي عليه في مقر "الدعوة والتبليغ" بمدينة تنغير، وتحديدا حين كان بالمرافق الصحية للمبنى.

وأضاف المصدر، غير راغب في كشف هويته، أن التشخيص الطبي لحالة عبد الهادي بلخياط قد ربط ما وقع بـ"نزيف داخل الجمجمة"، وتمت إحاطته بالعناية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - jalal tetwani السبت 12 يناير 2019 - 21:27
نسال الله له الشفاء والعافيه ولجميع المرضی يارب العالمين
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139
2 - meme السبت 12 يناير 2019 - 21:27
لا لا لا يا ربي تشافيه وتعافيه لا اسي عبد الهادي شفاك الله وعافاك
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68
3 - simo السبت 12 يناير 2019 - 21:29
اللهم رب الناس، اذهب البأس، إشفي أنت الشافي ،لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما
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111
4 - السلام السبت 12 يناير 2019 - 21:29
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أخ محبوب تفرغ إلى الدعوة لدين الله
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85
5 - mimoun السبت 12 يناير 2019 - 21:30
أطلب من العلي القذير الشفاء لهذا للأنسان الطيب والمؤمن بالله.
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85
6 - Hanane السبت 12 يناير 2019 - 21:31
اللهم اشفه وعافه. عبد الهادي بلخياط فنان كبير ومحترم
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48
7 - لهيب السبت 12 يناير 2019 - 21:31
شفاك الله وأطال عمرك . فنان مغربي أصيل . خدمت الأغنية المغربية وحافظت على خصوصياتها وأمتعت بها جميع الغاربة . قدوة ومثال . حفظك الله
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42
8 - hassan السبت 12 يناير 2019 - 21:32
الله الشافيك يا ربي ويرجعك لعاءلثك بصحة وعافية
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36
9 - EL Houcin 06 السبت 12 يناير 2019 - 21:33
نسأل الله تعالى له الشفاء العاجل.
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38
10 - مواطنة السبت 12 يناير 2019 - 21:34
اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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35
11 - الغربة السبت 12 يناير 2019 - 21:37
نتمنى له الشفاء العاجل وباقي مرضى المسلمين
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35
12 - ولال لحسن السبت 12 يناير 2019 - 21:38
يا رب شفيه وعافيه.فنان وطني محبوب نعوا له بطول العمر.آمين.
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26
13 - فتاحي السبت 12 يناير 2019 - 21:39
اسال الله ان يشافيه ويعافيه ،انه سميع الدعاء
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24
14 - رشيد.سلا السبت 12 يناير 2019 - 21:40
نسأل الله عز وجل الشفاء والعناية وطول العمر إنه سميع الدعاء
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23
15 - مواطن مغربي السبت 12 يناير 2019 - 21:41
اللهم اشفيه يا رب. إنسان طيب و فنان غني عن التعريف
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23
16 - الغوات بوسلهام السبت 12 يناير 2019 - 21:41
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاءا لا يغادر سقما،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه،
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25
17 - متـــــــــــألم السبت 12 يناير 2019 - 21:43
اللهم اشفييه شفاء عاجلا لايغادر سقما. بغزة عظمة واحدانيك لا اله الانت سبحانك.
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13
18 - mosi. السبت 12 يناير 2019 - 21:43
رجل من اطيب خلق الله...صادفته مرارا بفاس و تحديدا الاقامة التشاركية لعبد الهادي التاجموعتي التي كنت اسكن فيها بالقرب من عين السمن...من اطيب الخلق خلقا و تعاملا و بساطة و تواضع و خدوم...لا تغادر الابتسامة وجهه ابدا...
تألمت حقا للخبر و اطلب من الله العلي القدير ان يشفيه شفاءا لا يغادر سقما...
دعواتنا له بالتعافي العاجل ان شاء الله.
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29
19 - basma السبت 12 يناير 2019 - 21:44
ربي يحميه ويخليه ونعم الفنانين الله لا يورينا فيه شر
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18
20 - منجي السبت 12 يناير 2019 - 21:46
الله يشافيك ويعافيك آ سي عبد الهادي.. إن شاء الله وعكة و تمر بإذن الله..
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15
21 - لحسن السبت 12 يناير 2019 - 21:48
نتمنى لشيخنا الصحة الجيدة وعفاه الله
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13
22 - Mel السبت 12 يناير 2019 - 21:48
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفاك الله وعفاك اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ملاحظة لرقم 2 اذا اردت ان تدعوا لاحد بالشفاء لماذا وضعت كلمة لا لا لا في الاول يجب ان تضع الكلمات في محلها والسلام
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13
23 - هشام السبت 12 يناير 2019 - 21:48
أتمنى له الشفاء العاجل بإدن الله
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24 - اللهم شافيه السبت 12 يناير 2019 - 21:48
اللهم اشفي سيدنا عبد الهادي وعافيه يارب.
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25 - houssam السبت 12 يناير 2019 - 21:53
اللهم انت الشافي و المعافي اشفيه وجميع المرضى امين
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4
26 - Said M السبت 12 يناير 2019 - 21:55
الاخ ع الهادي عزيز على جميع المغاربة نتمنى من الله تعالى أن يرزقه شفاء لا يغادر سقما. آميييييييييين.
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5
27 - مواطنة السبت 12 يناير 2019 - 21:58
الله يشافيه ويعافيه ويطول عمره ويرجع بسلامة الى بيته وأسرته آمين..
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28 - نادية السبت 12 يناير 2019 - 22:01
الله يشافي اضرارو هو وكل المرضى .
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29 - rachida السبت 12 يناير 2019 - 22:02
بالشفاء العاجل ان شاء الله قلوبنا معك ودعواتنا مستمرة .
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30 - نور خال السبت 12 يناير 2019 - 22:02
الله معك بحيطك برأفته وىحمته ، ويشفيك ويبعد عنك كل داء . يا رب يا لطيف اشف اخانا عبدالهادي .
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31 - صالح صالح السبت 12 يناير 2019 - 22:04
نرجو من الله تعالى أن يشفيه ويعافيه. ويشفي جميع مرضى المسلمين.
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