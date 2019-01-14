السليماني تشارك في "الرواية البوليسية" ببرشلونة

هسبريس - و.م.ع

تشارك الكاتبة الفرنسية من أصل مغربي ليلى السليماني ضمن 100 مؤلف تمت دعوتهم للمشاركة في المهرجان الدولي للرواية البوليسية " بي سينيغرا 2019 "، المرتقب تنظيمه من 24 يناير إلى 3 فبراير ببرشلونة ، تحت شعار "الميناء كعنصر أيقوني في بعض المدن".

وذكرت اللجنة المنظمة نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن هذه الدورة ستعرف مشاركة كتاب من عدة بلدان، خاصة المملكة المتحدة، فرنسا و إيطاليا و السينغال والأرجنتين وهنغاريا والولايات المتحدة والجزائر و إيرلندا والمغرب.

وستنشط الروائية المغربية مائدة مستديرة إلى جانب المؤلف الكطالاني طوني هيل و الكاتب الأندلسي إشير غارسيا لوفيت الذين سيناقشون موضوع الجريمة في الرواية.

وأبرز مندوب المهرجان كارلوس زانون خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الحدث، أن هذه التظاهرة تطمح إلى الانفتاح على المدينة و على أجناس أدبية أخرى ، من قبيل السينما والمسرح والموسيقى، مسجلا أن هذه الدورة تأتي لإبراز الدور الذي تضطلع به الموانئ في الترويج للأدب بصفة عامة والكتابة الروائية على الخصوص.

وتابع أن "الموانئ هي مكان للهروب ، الأمل والوداع ، ولكن أيضا مجال للنفود وتجسيد للحرية والانفتاح الروحي"، مبرزا أن جميع الموائد المستديرة مبرمجة خلال هذه الدورة تحمل اسم المدن المينائية سواء الحقيقية أو خيالية.

وستكون إحدى أقوى اللحظات لقاء بعنوان "السنونو الأسود"، سيلتقي خلاله العديد من الكتاب من قبيل كارلوس كويلز سيرا ومارك أرتيغو وجوردي باستي وروزا مونتيرو وأندرو مارتين بقرائهم عبر تنظيم رحلة إلى لاس غولوندريناس في برشلونة، إحدى المعالم السياحية البحرية التي لا غنى عنها في ميناء فيل بالمدينة.

وستكون هذه التظاهرة الثقافية أيضا مناسبة لتسليم جائزة بيبي كارفاليو للكاتبة الأر جنتينية كلوديا بينيرو ، و بتكريم باكو كاماراز ، أحد مؤسسي المهرجان ومندوب الدورات الأولى. كانت ليلى السليماني المزدادة عام 1981 بالرباط. قد حازت على جائزة غونكور 2016 عن روايتها الثانية "اغنية هادئة" . و في 2014 نشرت روايتها الأولى "في حديقة الغول" الصادرة عن دار غاليمار.