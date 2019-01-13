وعكة صحية تدخل زهور ‎السليماني المشفى العسكري

هسبريس من الرباط

نقلت الفنانة المغربية زهور السليماني، الملقبة بـ"فليفلة"، إلى المستشفى العسكري بالرباط نتيجة تدهور حالتها الصحية، وكانت ترقد منذ يوم الخميس بإحدى مصحات البيضاء.

مصادر مقربة من السليماني قالت لهسبريس إن الفنانة المغربية تعاني من مشاكل على مستوى شرايين القلب، موردة أنه من غير المستبعد أن تخضع للجراحة بداية الأسبوع المقبل.

وتبادل عدد من الفنانين وأصدقاء زهور السليماني صورة لها وهي راقدة بأحد أسرة المستشفى العسكري بالرباط، متمنين لها الشفاء والعودة لمواصلة مسارها الفني في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة المغربية في عدد من الأعمال الفنية، سواء التلفزيونية أو السينمائية، وظهرت في آخر موسم من حلقات "كبور ولحبيب"، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الفد، مجسدة دور شقيقته.