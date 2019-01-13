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الرئيسية | فن وثقافة | وعكة صحية تدخل زهور ‎السليماني المشفى العسكري

وعكة صحية تدخل زهور ‎السليماني المشفى العسكري

وعكة صحية تدخل زهور ‎السليماني المشفى العسكري
هسبريس من الرباط
الأحد 13 يناير 2019 - 12:26

نقلت الفنانة المغربية زهور السليماني، الملقبة بـ"فليفلة"، إلى المستشفى العسكري بالرباط نتيجة تدهور حالتها الصحية، وكانت ترقد منذ يوم الخميس بإحدى مصحات البيضاء.

مصادر مقربة من السليماني قالت لهسبريس إن الفنانة المغربية تعاني من مشاكل على مستوى شرايين القلب، موردة أنه من غير المستبعد أن تخضع للجراحة بداية الأسبوع المقبل.

وتبادل عدد من الفنانين وأصدقاء زهور السليماني صورة لها وهي راقدة بأحد أسرة المستشفى العسكري بالرباط، متمنين لها الشفاء والعودة لمواصلة مسارها الفني في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة المغربية في عدد من الأعمال الفنية، سواء التلفزيونية أو السينمائية، وظهرت في آخر موسم من حلقات "كبور ولحبيب"، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الفد، مجسدة دور شقيقته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - يوسف الأحد 13 يناير 2019 - 12:41
شفاك. الله. يااختاه. من هده الوعكة الصحية
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2 - Rachid الأحد 13 يناير 2019 - 12:42
نتمنى لهذه الممتلة الشعبية القديرة الشفاء العاجل وطول العمر ان شاء الله
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3 - mouhayed الأحد 13 يناير 2019 - 12:44
بالشفاء العاجل ان شاء الله، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين.
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4 - رشيد الأحد 13 يناير 2019 - 12:47
نتنمنى الشفاء العاجل إن شاء الله
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5 - أبو المهدي الأحد 13 يناير 2019 - 12:53
أتمنى الشفاء العاجل للفنانة المقتدرة بقدرة الله سبحانه وتعالى.
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10
6 - maghribia الأحد 13 يناير 2019 - 12:57
الله يشافيها ويعافيها يارب وترجع معافية لدارها و وليداتها بإذن الله تعالى
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7 - oujdi الأحد 13 يناير 2019 - 12:59
c'est une star incontestable il faut la sauver
allez y . je pense que les médias du Maroc font la même chose avec tout les citoyens démunis on applaudit je pense que vous avez compris
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8 - يوسف الزروالي الأحد 13 يناير 2019 - 12:59
الله يشافيك ويعافيك من المرض وان يكلل بالنجاح العملية التي ستجرى لك.
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7
9 - مواطن غيور. الشفاء الأحد 13 يناير 2019 - 13:01
السلام عليكم. نسأل الله أن يشافي السيدة بما ابتلاها الله، و أن يشفها شفاء لا يغادر سقما.
ملاحظتي و أملي أن يفتح المشفى العسكري لكل المغاربة مدنيين و عسكريين، لأنه بكل بساطة المشفى العمومي و أقولها للأمانة ليس هناك شيء سوى سير و أجي، المصحات الخاصة أصبحت مجزرات خاصة، و للمغاربة قصص طويلة في هده المعانة.
المشفى العسكري المغربي في غزة و في الاردن و افريقيا الوسطى و في كل بقاع العالم مشهود لهم بالخبرة و بالتفاني، فرجاء لا تحرمونا نحن أيضا من خدماتكم.
مدني مر من هنا.
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10 - صاحب دراجة الأحد 13 يناير 2019 - 13:02
اللهم اشفيها واشفي جميع مرضانا يارب العالمين.
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7
11 - المغرب المغرب الأحد 13 يناير 2019 - 13:06
نسال الله ان يشفي جميع المسلمين ولكن يبقى السؤال مطروح من سيدخل الفقراء الى المستشفى العسكري ؟؟؟ دائما نسمع فنان تم نقله الى المستشفى العسكري و لاعب كرة القدم سابق تم نقله الى المستشفى العسكري وايضا نشاهد فيديوهات لاعبين وممثلين او غير ذلك يشتكون الفقر ويطلبون المساعدة وتجد ان المشاهير يساعدونهم مع العلم انهم في وقت شهرتهم كانو يحصلون على الكثير من المال ولكن سوء التدبير ادى الى فقرهم ورغم ذلك الكل يساعدهم ولكن في نفس الوقت تجد مواطن عادي لم يسبق له ان حصل على مال كثير او اي شيء وتجده اذا مرض لا يجد اين يعالج او من يعالجه او من يدخله المستشفى ولكن الحمد لله على كل حال عندنا الله عز وجل
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12 - saas الأحد 13 يناير 2019 - 13:11
الله يشفيك كتبقا ممثلة محترمة كبرنا معاها
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13 - مراد JESA الأحد 13 يناير 2019 - 13:16
je la souhaite un beau rétablissement inchallah.une artiste qui a pu graver des beaux souvenirs depuis mon enfance.
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