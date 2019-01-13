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كُتّاب وآراء
وعكة صحية تدخل زهور السليماني المشفى العسكري
نقلت الفنانة المغربية زهور السليماني، الملقبة بـ"فليفلة"، إلى المستشفى العسكري بالرباط نتيجة تدهور حالتها الصحية، وكانت ترقد منذ يوم الخميس بإحدى مصحات البيضاء.
مصادر مقربة من السليماني قالت لهسبريس إن الفنانة المغربية تعاني من مشاكل على مستوى شرايين القلب، موردة أنه من غير المستبعد أن تخضع للجراحة بداية الأسبوع المقبل.
وتبادل عدد من الفنانين وأصدقاء زهور السليماني صورة لها وهي راقدة بأحد أسرة المستشفى العسكري بالرباط، متمنين لها الشفاء والعودة لمواصلة مسارها الفني في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت الفنانة المغربية في عدد من الأعمال الفنية، سواء التلفزيونية أو السينمائية، وظهرت في آخر موسم من حلقات "كبور ولحبيب"، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الفد، مجسدة دور شقيقته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
allez y . je pense que les médias du Maroc font la même chose avec tout les citoyens démunis on applaudit je pense que vous avez compris
ملاحظتي و أملي أن يفتح المشفى العسكري لكل المغاربة مدنيين و عسكريين، لأنه بكل بساطة المشفى العمومي و أقولها للأمانة ليس هناك شيء سوى سير و أجي، المصحات الخاصة أصبحت مجزرات خاصة، و للمغاربة قصص طويلة في هده المعانة.
المشفى العسكري المغربي في غزة و في الاردن و افريقيا الوسطى و في كل بقاع العالم مشهود لهم بالخبرة و بالتفاني، فرجاء لا تحرمونا نحن أيضا من خدماتكم.
مدني مر من هنا.